PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Biraz zam biraz Oryantal Didem biraz zam biraz oryantal…

Evet hepimizi çok fena sıkmıştı 2021 ama öyle ya da böyle ölmemiştik, yaşıyorduk işte ve yeni bir yıl geliyordu. Korona var partilere akamayacağımız için çoğunluk gibi biz de çekirdek aile çay-çekirdek yapıp, televizyonda ‘eğlencenin dibinine' vuralım dedik.

Yılın son gününde TRT1'de ‘Erdoğan'dan Ana Haberler Bülteni' bitti, Seksenler Yılbaşı Özel başladı. Darbe döneminin şarkıları, türküleri, en kötü günümüz böyle olsun, hey hey…

Şahsım ve milletim adına öyle mutluydum ki, içimden ATV'yi açmak geldi! Zap yaptım TRT1'e, karşımda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programı… Nasıl güzel, Kenan bu sefer ünlü sanatçılara sorular soruyor, onlar da şahane şarkılar, türküler, kahkahalar.

Ben mest olmuş bakarken ATV'ye küt haber geldi, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, LPG'ye 78 kuruş zam! Akaryakıta Yılbaşı Özel Zammı…

Azıcık canım sıkılmadı değil! Zapladım ATV'yi geçtim Netflix'e. Cem Yılmaz'ın ‘hem Diamond olan, hem Platinium olan, hem Elite olan hem de Plus olan bir memleket olduğumuz için' adını böyle koyduğu Cem Yılmaz'la Yılbaşı Özel programı var… Olgunluk dönemi Cem Yılmaz, bence eskilerden çok daha güzel. Memleketin hali çökmüş yüreğine, artık hem komik, hem hüzünlü!

Derken baktım, 6 ay daha uzatmış Cumhurbaşkanı! Neyi? Kim olursan ol, nereden bulmuş olursan ol farketmez, yeter ki dövizini, altınını, kıymetli neyin varsa memlekete getir tek bir soru bile sormayacağım uygulamasını! Yani Varlık Barışı Yılbaşı Özel…

Cem Yılmaz bitince, TRT ve ATV'deki eğlenceler de kesmeyince, Acun'un eğlence kanalı TV8'i açtım. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel… Öyle eğlendirici ki, hele programın ağır jürisi Ebru Gündeş'in yeni yıl mesajı etkileyiciydi, duygu patlaması yaşadım.

Bu arada mısır patlattık tuzlu tuzlu… İkinci parti çay demledim, mis gibi taze çay ve mısır kokusu sararken evi yeni bir haber: Vergilere, Harçlara, Cezalara Yılbaşına Özel Zam! Direksiyonda telefonla konuşmanın cezası olmuş 427 lira! Noter kağıdı, kimlik değiştirme bedeli, pasaport harçları, emlak vergisi, ehliyet, tapu harçları, mahkemeye başvurma, icraya başvurma ücreti artmış, “Kuruş kalmadı, ben battım” deyip iflas başvurusu yapmak istesen, o bile zamlanmış!

Portakalı soyup başucuma koydum ki, Star TV'nin İbo Show Yılbaşı Özel'i geldi aklıma. Tatlıses ve kıymetli konukları çalıp söylüyor, Gülben Ergen'in elbisesine dikkat kesilmiştik ki Cumhurbaşkanı sosyal medyasından Yılbaşı Özel Mesajı verip, “Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz” demiş!

Ayrılamıyorum İbo'dan… Ve çıkıyor ışıl ışıl yanan gece elbisesiyle sahneye, yıkıyor her yanı Oryantal Didem! O nasıl bir kıvraklık, o nasıl bir kıvırma? Vallahi “zam olmuştur ama mini mini olmuştur” kıvırmasını yapan politikacılar bile eline su dökemez.

Oryantal Didem'e ağzı açık bakarken, al sana bir haber daha…

İstanbul'daki köprülere, Avrasya Tüneline Yılbaşı Özel Zammı gelmiş! Amaaan zam heryere geliyor, köprüden mi geçmeyecek deyip raksa döneyim desem de dönemiyorum! Ortada rahmetli Levent Kırcalık bir durum, bir tuhaflık var…

Köprüye ve tünele ‘iki kere' zam gelmiş! Misal, köprüden geçip işine gidiyorsun geçiş ücretine zam var. Akşam oluyor köprüden geçip evine dönüyorsun, geçiş ücretine zam var! Yani giderken ayrı, dönerken ayrı ver para dönemi başlatmış ‘20 yıldır tek düşüncesi halk olan' iktidar.

Deli Dumrul bile bunu akıl edemedi, Oryantal Didem bile böyle kıvıramaz diyorum, hatta pes diyorum! Az önce koyduğum çayın buz gibi olduğunu fark ediyorum. Yenisini koymak için kalkıyorum dönünce, Didem gitmiş!

Üzülerek Show TV'yi açıyorum, tüh Güldür Güldür Yılbaşı Özel'i kaçırmışım! Gerçi gülecek de pek hal kalmadı ama, tekrarına gülerim artık diyerek, tam Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel konserine geçiş yapıyorum ki…

Elektriğe Yılbaşı Özel dev zam gelmiş! Ev, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişiyormuş zamlar…

Yeni yılda bu kadar da eğlendirilmez ki insan!

Zaplıyorum Show TV'yi, geçiyorum HaberTürk'e. Teke Tek Yılbaşı Özel… Konu ve konuklar şahane: 2022'de en çok neler konuşulacak… Teke Tek'te Yılbaşı Klasiği Astrologlarla 2022'ye Merhaba!

Oh be işte tam bize göre program… Açtım televizyonun sesini biraz daha, net duyayım Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen ve alçalan burç durumlarından haberler veren ünlü astroloğun dediklerini.

Gelecekten haberler alırken bugünden geliyor zart diye bir haber. Doğalgaz Yılbaşı Özel zammı yapılmış, yüzde 25! Anında kapadım kombiyi, yeter bu sıcaklık…

Ne olursa olsun eğleneceğim ama, kararlıyım… Çünkü yılda bir gün yılbaşı! Gördün gördün, yoksa boylarsın Koklucayı!

Kanal D'yi açtım. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel… Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici harikalar… Hele Kibariye'nin bizler için ettiği içten dualar zamların ardından ilaç gibi. Şarkılar, türküler derken bakıyorum mısırlar ve çay bitmiş. Meyve tabaklarını falan topluyorum. Uykum da geldi. Yarın yepyeni bir yıl, yepyeni bir gün, umutla, heyecanla uyanacağız derken, dünya liderimizin yayınladığı Yılbaşı Özel Yeni Yıl Mesajı'nı gördüm.

Mesaj falan değil aslında, gayet açık:

“Her ne kadar dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim(!), kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da güven ve istikrarı kökleştirmekte kararlıyız! Fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz!”