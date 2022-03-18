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Çifti 5 liraya pide!

Ramazan yaklaşıyor, neşesi kaçan, iftar saatinde bile para konuşulacak evlerde ‘tatlı' bir telaş var mı hala?

Adettendir diye, mübarek ayın simgelerinden pideyle ilgili hazırlık yaptım sizler için ben de!

Eskiden Topkapı Sarayı olsun, Yıldız olsun, Dolmabahçe olsun padişah, ailesi ve üst düzey yönetici takımı için Ramazan pidesi ‘Has Fırın' adı verilen bölümde ‘dakik-i Rus' yani Rusya'dan özel olarak getirilen unlardan yapılıyormuş mesela.

Yeni bir saray yapıldı Ankara'da. Avrupa'nın, belki de dünyanın en büyüğü. Mimarisi Selçuklu… Osmanlı geleneği burada yaşatılıyor mu bilemiyorum ama eski saraylarda Ekmekçibaşı varmış. Onun yönetiminde çalışan pişirici, hamurkar, elekçiler ve Fodlacılar (pideciler) sultana ‘nan-ı hass' ekmekler, pideler üretiyormuş. Sarayın geri kalan ahalisine ise daha düşük kalite unlardan, beyaz ve siyah ekmekler nan-ı aziz, nan-ı adi hazırlanıyormuş.

Baktım haber maber yapamayan televizyonlar reyting için paso yemek programı yayınlıyor. Ben de amme hizmeti olsun diye Ramazan pidesi tarifi vereyim dedim!

Hamuru için malzemeler… 500 gram un, 2 su bardağı soğuk su, 16-20 gram tuz, 15 gram kadar yaş maya.

Bir kabın içinde un ve suyu 5 dakika kadar yoğurun. Tuzu ekleyin ve yeniden yoğurun. Mayanızı ekleyin, 10 dakika kadar yoğurun. Tezgahınıza un serpin, hamuru toparlayıp yoğurduğunuz kabın içine koyup üstünü streçle kapatın, 45 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamuru tezgaha alın kısa süre yoğurun ki içinde gaz kalmasın. İki eşit parçaya bölüp elinizle sıka sıka beze haline getirin. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin, bezeleri ortalayarak koyun. Üzerine hafif un serpin hamuru üstten bastıra bastıra açıp istediğiniz şekli verin. İki tepsinin üzerini streçle kapatıp 30 dakika daha bekletin.

Beklerken üzeri için ‘şifa'yı hazırlayabilirsiniz! 20 gram un, 25 miligram su, 125 miligram da kaynar su lazım…

Unu önce soğuk, sonra kaynar su ile karıştırın. Hazırsa, şifayı tepsilerde 30 dakika beklemiş hamurlarınızın her yerine gelecek şekilde sürün. Tepsilerinizi önceden ısıtılmış fırına 250 derece fansız, alt üst ayarda verip 15-20 dakika pişirin…

İftar saatinden iki saat önce hazırlayıp, müezzin efendi ezan için mikrofonu eline almadan 15 dakika önce de fırına koysak iki adet mis gibi Ramazan pidesi sofrada!

Bu arada en ucuz un fiyatına baktım internetten, 1 kilogramı 6 lira 45 kuruş. Saraylarda kullanılan dakik-i Rus değil, yüzde yüz yerli ama olsun. İki pide için yarım kilo gerektiğine göre 3 lira 22 kuruşluk un, bir saat çalışacak fırın için 1.5 lira, mayası, suyu, tuzu, streçi derken iki pide için 5, bilemedin 5.5 lira!

Hem kendi elinle yapıyorsun, hem nerede yapıldığını biliyorsun hem de tasarrufun dibi, sudan ucuz! Bunu iki üç komşu birleşip daha da ucuza getirmek mümkün.

Mevzuyu anlamayıp, ‘bu ne şimdi' diye soranlar varsa; şunu derim: “Bir elinde cımbız, bir elinde ayna umurunda mı dünya yurttaş modeli!”

Onlar için söyleyeyim, Ramazan pidesi fiyatları hem zamlandı, hem de indirildi!

Şöyle oldu mesela İstanbul'da… Önce 4 liradan 6 liraya zamlandı. Yetmedi, 365 gramdan 330 grama indirildi!

Pidede inişli çıkışlı zam oranı yüzde 66 yani.

Kuyrukta bekleyip 12 liraya alacağın iki pideyi bu zam mevsiminde 5 liraya evde yap!

Ramazan'ın 30 günü her gün 6 liradan iki pide alsan fırından 360 lira. Her gün kendin yapsan evde 150 lira… Cebinde kalır 210 lira.

Bozdur bozdur harca!

20 yılda ne istediyse onu yapan AKP iktidarının memleketi getirdiği hal, dört lokmalık pide olmuş 6 lira! Dua edeceğine millet mübarek günlerde bile günaha giriyor sayenizde falan deyip kuru kalabalık yapmıyoruz burada…

Muhalif gazeteciliğin bile bir raconu var! Lafla değil icraatla, ucuz pide tarifiyle yapıyoruz. Afiyet olsun…