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Dünyada savaş bizde askı war!

Rusya-Ukrayna arasında sınırlı bir savaş olur… ABD ve Avrupa, Rusya ile savaşmaz ama vekalet savaşları yaşanır, uzun sürer… Rusya'nın yanına Çin'de gelir ve üçüncü dünya savaşı bile çıkar…

Savaş senaryoları dünyanın gündemine Rus bombaları gibi düştü.

Savaş, neresinden bakılsa kötü. Savaşa hazır olmayan toplumlar için daha da kötü… Neyse ki hazırlıklıyız biz! Çünkü milyonlarcamız yaşam savaşı veren bir ailede büyüdük…

Sallantıda, askıda yaşamayı en iyi biz biliriz, biz…

Askıda ne var peki?

Askıda ekmek biliniyordu, askıda pide, askıda simit, askıda börek, askıda poğaça, askıda lahmacun da var artık.

Üniversite öğrencileri için askıda kıyafet, askıda kitap, askıda sinema-tiyatro-konser bileti var. Sadece bir proje, Askıda Ne Var projesi üç beş yıl içinde 300 bini aşkın öğrenci ile onlara destek verenleri ‘askıda' buluşturdu!

Alamayıp yutkunanlar için askıda sucuk var, askıda baklava var, askıda süt var, askıda peynir var.

Ödeyemeyenler için askıda elektrik faturası, askıda su faturası, askıda doğalgaz faturası var… Dünya, ‘Türkiye'de neler oluyor, bu askı işi de nedir' diye merak etti. Hatta projeyi başlatan İBB'ye 1 milyon dolar ödül verildi!

Askıda aile ihtiyacı, askıda anne-bebek ihtiyacı var!

Askıda bebek maması var. Meral Akşener de benzer bir askıda mama kampanyası başlattı, sürüyor.

Askıda ilaç var.

Askıda hijyenik kadın pedi var.

Askıda hasta bezi var.

Askıda kitap var.

İnanmayacaksınız ama parası olmayan öğrenciler için ‘askıda fotokopi' var… Hem de Rize'de!

Askıda kömür var memlekette, kömür!

Askıda yemek var.

Askıda çorba var.

Askıda nohut-pilav var.

Askıda kod var! Çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları, eğitimde eşitlik ve doğa koruma alanlarında hizmet veren gariban kurumların hayata geçiremedikleri projeleri gönüllü yazılımcılar, proje yöneticileri ve analistlerin desteğiyle hayata geçiriliyor…

Askıda eğitim var! Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve eğitim eşitliğinden yararlanamayan öğrencilere memleketin dört bir yanındaki gönüllü öğretmenler ders veriyor!

Can dostlarımıza askıda mama var.

Askıda bilgisayar, tablet, televizyon var! Beşiktaş Belediyesi başlattı bir tanesini mesela. Durumu olmayan ailelerin çocuklarına bilgisayar, tablet, televizyon gibi cihazlar alınıyor.

Online bilet satan bir firma parası olmadığı için sinemaya gidemeyenler için ‘askıda sinema bileti' kampanyası başlattı. Paran varsa bilet alıp bir tane ya da kaç tane istersen başkası için de alıp, askıya asıyorsun.

Askıda reçete var İzmir'de! Bornova Belediyesi ödeme güçlüğü çektiği için ilacını alamayanlar için başlattı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde askıda yemek var.

Askıda proje var! Gönüllü Hizmetler Derneği başlattı. Özellikle gençler arasında projesi olan ancak 5 kuruşu olmayanların arasından seçim yapılıp birine destek veriliyor.

Askıda iyilik var! Büyük bir grubun mağazalarında kampanyaya katılıyorsunuz, maliyetin yarısı sizden yarısı grubun kendisinden. Yaz sezonu ise ihtiyaç sahiplerine yazlık, kış sezonu ise kışlık

alt ve üst kombinler yapılıyor…

Askıda et var… Tarsus Belediyesi geçen yıl başlattı.

Afyon'da askıda patates-soğan var.

Askıda meyve-sebze var.

Askıda kahvaltı var.

Askıda çiğ köfte, askıda ekmek arası köfte var.

Askıda pizza var! Hem de Türkiye Cumhuriyeti Kızılay'ı başlattı!

***

Aman da ne güzel, memleketimizde ihtiyacı olana pizzadan hijyenik kadın pedine kadar ne ararsan askıda… diye bakılabilir olaya…

Bakış açıları Turkovak iğnesinin deliği kadar dar olanların suratında şu soru şaklayabilir: Her şey askıda! Anayasamızın 2. maddesindeki, “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir” ilkesine ne oldu peki, askıya mı alındı?

Madem konu askıdakiler ve askıya alınanlarla alakalı; askıya almak lafının sözlük anlamına baktım ben de.

Anlamı, bırak bu köşe yazısını çok ciltli kitaplara bedel!

“Altı boşalıp desteği kalmamış olan yapıyı dikmelerle destekleyerek yıkılmaktan kurtarmak… Batmış ya da oturmuş bir gemiyi yüzdürmek için başka teknelerle kaldırmak…”