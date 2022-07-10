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Ey vatandaş sabret!

Cumhurbaşkanımız, ‘Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun / Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun” şeklinde şiir de okuyup Arife gününden videolu bayram mesajı yayımladı. Şunları dedi:

“Küresel ekonomideki bozulma, kurdaki dalgalanma ve hayat pahalılığının insanların hayatlarında yol açtığı zorlukları biliyoruz. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum!

Bayram, 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle uzunca bir ara ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine, kimi tatil beldelerine doğru kimi de yaptığı alternatif programa göre yollara düştü. Yolculuğa çıkanlardan kurallara uymalarını, kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum!”

Bayram mesajındaki, ‘alternatif program' lafını duyunca aç tavuk kendini buğday ambarında sanır misali gözlerimi kapayıp hayal kurdum!

92 dönüm arazi üzerine oturan, 300 odalı, farklı iriliklerde 5 ayrı bina bloğundan oluşan, önlerinde üç büyük iki de küçük beş havuzu bulunan ayrı ayrı saraycıkları olan, tenis kortu, çok amaçlı spor sahası, yürüme yolları, büyük yatların yanaşabileceği biri 170 metre (resmen liman) diğeri 50 metre uzunluğunda iki özel iskelesi bulanan bir yer olsa dedim…

Memleketin güzel plajlarından getirilerek 10 bin 966 metrekarelik alanın doldurulmasıyla yaratılan hilal şeklindeki çok özel plajı olan, plajda denize girilebilecek iskeleler, iskelelerde dinlenmek için özel bungolovlar bulunan, 92 dönümü çepeçevre saran yüksek duvarlarla güvenliği sağlanan, 640 milyon lira harcanarak kurulan, yaz aylarında püfür püfür esen bir yer bulunsa, üstelik ibadetin aksamaması için tıpkı Marmaris'teki Yazlık Saray'da olduğu gibi güzel de bir camisi olsa dedim… Ne şahane alternatif program hazırlanır!

Arife günü bayram mesajının coşkusuyla kurduğum hayaldi bunlar. Mübarek bayramın ilk günü gerçek oldu!

Cumhurbaşkanımız alternatif program yapıp bayram namazını Marmaris'te Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayının içinde bulunan Millet Camii'nde kılmasın mı, cami avlusunda çekilen fotoğrafları da AKP Muğla İl Gençlik Kolları başkanı sosyal medya hesabından milletiyle gururla paylaşmasın mı?

Bu memleketin alternatif bir program bile ayarlayamayan iş bilmez yurttaşlarından biri olarak hayalimin gerçek olmasına üzülsem mi, sevinsem mi; ne diyeceğimi bilemedim!

Çaresiz, alicenap Cumhurbaşkanımızın mesajına kulak verdim… Sabır, sabır ya sabır!