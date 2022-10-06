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Gülünüz Güldürünüz!

Dünyanın en ışıltılı gözlere sahip hazine bakanı Nebati'nin yardımcısı AKP'li Mahmut Gürcan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nca İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan ‘Ekonomi Buluşmaları'nın Maltepe ayağında konuşup, AKP'lilerle engin bilgilerini paylaşmış. Demiş ki, “Tamam bir fiyat dalgalanması, fiyat hareketlenmesi oldu geçtiğimiz yıldan şimdiye kadar… Ama bir kriz ortamı yok. Türkiye'de bir fiyatlanma oldu ama kriz olmadı!”

Yardımcı bakan kriz yok dedi ya, iktidardan birinin başına çorap örmeye hazır bir kesim başladı tantanaya. Tepkiler, sosyal medyada matrak mesajlar, öfkeli çıkışlar çorap söküğü gibi geldi…

Onlar öyle düşünedursun, ben Mahmut Gürcan yok diyorsa kriz yoktur diyenlerdenim!

Ekonomist dünya liderimiz onu şak diye hazine bakan yardımcısı olarak görevlendiriyorsa mutlaka bir bildiği vardır. İşinde ehildir, Nebati Bakan'ın sağ kolu olmaya layık bir kıymettir.

Laf olsun diye yazmıyorum. Araştırdık herhalde!

Aslen Kayseri Develili. Kesinlikle imam hatip mezunu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi diplomalı. Tıpkı Nebati Bakan gibi o da aile şirketinde iş hayatına atılmış. Sayesinde, gözlük üretimde yurt içinde ve dışında büyük atılım yapmış aile şirketi. 2002 yılından itibaren çorap sektörüne girmiş. Yönetim kurulu başkanlığını da yaptığı şirket dünyaya, tüm Avrupa'ya çorap giydiriyor.

İş yaşamının yanı sıra Refah Partisi, Fazilet Partisi ile aktif siyasete girmiş. AKP Bakırköy İlçe Başkanlığı kurucu üyeliği, 3 dönem Bakırköy İlçe başkanlığı, AKP MKYK üyeliği, genel merkez danışmanlığı, Doğu Anadolu koordinatörlüğü, iktisat mezunu olduğu için mali işlerden sorumlu AKP İstanbul il başkan yardımcılığı yapmış. Bir ara AKP milletvekili aday adaylığı da var ama, adaylık nasip olmamış.

E partiye bu denli katkı unutulacak değil elbet… 2021 Temmuz ayında denizcilikle ilgisi olmasa da üstün niteliklerini değerlendiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Rize Liman İşletmeleri yönetim kurulu üyeliğine atanmış!

Nebati Bakan ile ekip arkadaşlıkları taa 2006'dan geliyormuş.

Bazı kesimler tarafından önemli bir pürüzmüş(!) gibi yazılıp çizilen şey ise, Gezi Direnişi'nde yalanlar tarihine geçen Kabataş Yalanı hadisesi!

Unutulmaz… Manşetlerden inmeyen yalanlara göre o dönem Bahçelievler'in AKP'li belediye başkanı Osman Develioğlu'nun gelini yerlerde süründürülmüş, üzeri çıplak deri ceketli, eldivenli Geziciler tarafından taciz edilmiş, üzerine çiş yapılmış, bebeği havalara atılmış, psikolojisi yerle bir olan gelin Elif Şafak'a yaşadıklarını tek tek anlatmıştı. Sonradan bu röportajın da yalan olduğu ortaya çıktı ya, neyse.

Yardımcı bakan bu yalanın neresinde, ne alakası var diyeceksiniz… Ben de dedim.

Şöyleymiş. Mahmut Gürcan, Gezi yalanında gelini sözde taciz edilen AKP'li başkan Osman Develioğlu'nun kayınbiraderiymiş!

Pes doğrusu… Başarıyı çekemiyorlar! Kayınbiraderse ne var bunda?

Fakat memlekette herkes haset değil, başarıyı takdir edenler de var. Yardımcı bakanlığının, Rize limanı yönetim kurulu üyeliğinin yanında Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğine de layık görülmüş.

Başarıyla oturduğu koltuklardan ötürü ayrı ayrı maaşlar alıyormuş. Paraya pula ihtiyacı mı var? Ama emek var ortada hakkıdır, alacak tabii!

Yaptığım araştırmanın en yararlı bölümüne geldik. Haberi okuyunca şüphem kalmadı! Yardımcı bakan işinin ehliydi…

16 Aralık 2021'de Resmi Gazete'nin gece baskısıyla Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığına atanan Mahmut Gürcan, henüz çiçeği burnunda yardımcıyken 31 Ocak 2022 tarihinde mühim bir ziyarete imza atmış… İTO Örme Kumaş, Çorap ve Trikotaj Meslek Komitesi toplantısına katılmış, çorap sektörünün sorunlarıyla yakından ilgilenmiş. Toplantıda, “Çorap üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan sektörümüzü hep beraber daha yükseğe çıkartacağımıza inanıyorum” demiş.

Aynı ekipten, aynı AKP'den geliyoruz, hatta kendileri benim üstümdür, sayın Nebati bakanımdır demeden fikrini özgürce söyleyen omurgalı bir yapıya da sahip olduğunu gördüm.

Mesela Nebati Bakan çıkıp, “Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” demişti.

O, bakanın lafı üzerine laf söylenir mi demedi, “Kasım ayından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak” dedi.

Memlekette ‘kriz yok, fiyatlanma var' diyerek bizi gülmekten ağlatan yardımcı bakanımızla ilgili araştırma sonuçları böyle…

Kendisiyle ilgili değerlendirmemi, YouTube'da hala çok izlenen bir zamanların unutulmaz yarışma programı Gülünüz Güldürünüz'de çoğu rahmetli olan Türkiye'nin en ünlü komiklerinin verdikleri puan gibi açıklayayım: 10… Çok Çok İyi!