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İmamoğlu muhtar bile olamaz demeye getirdi lafı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Şubat 1950 yılında kuruldu, seçimleri yönetip denetleme görevini yıllarca sorunsuz sürdürdü. Ta ki 2017'ye, iktidarın değişiklik düğmesine basmasına kadar!

16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasında ‘mühürsüz oyları' geçerli saydı YSK mesela… Bırak milleti, koca koca hukukçular aylarca tartıştı. Sonuç sıfır!

Türkiye yerel seçimlere gidecekti 2019'da… AKP, 27 Aralık 2018'de bir yasa değişikliği getirdi Meclis'e… 2019'da görevi sona erecek YSK başkanı Sadi Güven dahil 6 üyenin görev süreleri uzatılsın!

CHP, Anayasa'ya aykırı diyerek karşı çıktı öneriye. Fakat nasıl oldu kimse anlamadı, torba yasalardan tavşan çıkarma ustası AKP bu değişikliği Karayolları Trafik Kanunu torbasının içine koyup getirdi Meclis'e. Değişiklik, CHP'lilerin de evet demesiyle kabul edildi!

Evet dediği YSK değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti CHP! Reddedildi tabi.

Mühürsüz oy hikayesi orada dururken, görev süreleri son dakikada uzatılan YSK başkanı ve üyeler, 31 Mart 2019'da AKP'nin kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti bu defa. Seçim yenilensin dedi…

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Bir şeyler olmazsa 2023'te seçim yapılacak ya… Rastlantıya bak, YSK başkanı Muharrem Akkaya ile bazı YSK üyelerinin görev süreleri de Ocak ayında bitiyor!

Onlar için de İstanbul seçimini iptal eden YSK başkanı ve üyeleri gibi bir torba yasada ‘uzatma' çıkar mı? Erdoğan ile torbada ne var ne yok dikkat etmeyen CHP'liler bilir artık!

Görevi uzatılmazsa sandığı göremeyecek olan YSK'nın şimdiki başkanı açıklama üstüne açıklama yapıyor bu aralar. Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını çok merak etmiş “Kendime göre bir çalışma yaptırdım” diyor.

Ekrem İmamoğlu'na ceza verilince kesinleşip kesinleşmediğine bakmadan, “Cumhurbaşkanı seçilen kişi hakkında siyasi yasak kararı çıkarsa mazbata verilmez” deyiverdi.

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Peki ne oldu da zırt pırt konuşur oldu meraklı YSK başkanları, ne oldu da kurum tuhaf tuhaf kararlar almaya başladı?

Anayasa Hukuku Profesörü, anayasa hukuku üzerine çalışmaları, kitapları bulunan, Türkiye'nin hukuk belleği niteliğindeki Anayasa.gen.tr sitesinin kurucusu Kemal Gözler, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden sonra soruya şahane yanıt verdi. Merak edenler açıp okur, ben özet geçeyim…

YSK 11 üyeden oluşuyor, üyelerinin altısı Yargıtay, beşi Danıştay üyeleri arasından seçiliyor.

AKP 2016'da yasa değiştirdi! Yargıtay'da 516 olan üye sayısı 310'a, Danıştay'ın 195 olan üye sayısı 116'ya düşürüldü… Aynı yasaya göre Yargıtay ve Danıştay'ın bütün üyelerinin üyelikleri sona erdirildi! Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da 267 yeni Yargıtay üyesi ile 75 yeni Danıştay üyesi atadı! Başkanlar ve daire başkanları hariç komple değişti yani!

Yasaya eklenen ‘geçici' madde ile Yargıtay ve Danıştay'da görevi sona eren üyelerin YSK üyelikleri de sona erdirildi! YSK'da boşalan koltuklar için tamamen değişmiş Yargıtay ve tamamen değişmiş Danıştay'da seçim yapıldı 2017'de.

Prof. Dr. Gözler bu durum için Büyük Kopuş diyor, sonrasını şöyle izah ediyor:

“YSK'nın bağımsızlığı üye yapısı ve üyelerinin kim tarafından, nasıl seçildiğiyle ilgilidir. YSK üyelerinin bağımsız olması için YSK üyelerini seçen Yargıtay ve Danıştay üyelerinin bağımsız olması gereker. Yargıtay ve Danıştay'ın üyelerinin bağımsız olması için ise bunları seçen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bağımsız olması gerekir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bağımsızlığı ise maalesef ülkemizde çok tartışmalıdır!

Hakimler ve Savcılar Kurulu bağımsız olmadıkça YSK'nın da bağımsız olması çok zordur. Açıkçası, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndaki bağımsızlık sorunu, Yargıtay ve Danıştay'a, oradan da YSK'ya yansımaktadır. Bağımsızlık sorunu sadece Türk adaletini değil, Türk demokrasisini de etkiliyor. Seçimler gibi demokrasinin olmazsa olmaz şartı üzerine gölge düşürüyor!”

Su nerede / İnek içti / İnek nerede / Dağa kaçtı / Dağ nerede / Yandı bitti kül oldu durumu yani!

Şimdi, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı hususunda kendi kendine araştırmalar yaptıran, Erdoğan'ın en ifrit olduğu muhtar bile olamaz lafına çok benzer şekilde ‘İmamoğlu muhtar bile olamaz' demeye getiren YSK başkanının lafları hayretle karşılanıyor. Başta CHP'liler olmak üzere her kafadan YSK ve başındaki kişi tarafsız olmalı sesleri çıkıyor.

Valla bu ‘tarafsızlık saflığından' bıktık usandık. Yahu kardeşim, tarafsızlık beklediğiniz YSK dünyanın en fazla seçmeni olan şehirlerinden biri olan İstanbul'da şak diye seçimi iptal etti, seçimi! Kuzu kuzu onca masrafı cepten ödeyerek sandığa gittik… CHP'liler olmayacak duaya amin diyerek tarafsızlık bekleyeceklerine ‘torba yasaları' iyi okusunlar yeter!