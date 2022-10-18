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Kader… Öyle mi?

Birinci dönem

Gouley Madeni. Grizu, 63 ölü.

Saar Bölgesi madende patlama, 34 ölü.

Lugan Oelsnite bölgesi madende patlama, 101 ölü.

Bochum'da grizu patlaması, 82 ölü.

Freital bölgesi madende patlama, 276 ölü.

Zwickau'da grizu patlaması, 89 ölü.

Camphausen kömür madeninde grizu, 180 ölü.

Bochum grizu patlaması, 116 ölü.

İkinci dönem

Radbob kömür madeninde grizu, 348 ölü.

Dortmund Stein kömür madeninde patlama, 136 ölü.

Anna Pit Aachen bölgesinde kömür madeninde patlama, 257 ölü.

Kral Ludwig kömür madeninde patlama, 52 ölü.

Saksonya kömür madeninde grizu patlaması, 169 ölü.

Zeche Monopol maden ocağının 930 metre derinliğinde patlama, 405 ölü.

Üçüncü dönem

Luisenthal kömür madeninde patlama, 299 ölü.

Berken kömür madeninde kömür tozu patlaması, 51 ölü.

Bu üç dönem nedir?

Almanya'da meydana gelen kömür madeni faciaları ve sonuçları!

Yine mi Almanya karşılaştırması demeyin! Bizdeki süper gelişmeleri kıskançıkla izleyen, market rafları enflasyon yüzünden boş kalan, yakından tanıdığımız başka bir ülke var mı? Evet, yine Almanya!

2038 yılında kömür çıkarmayı bırakacağını açıklayan Almanlar'ın kömür üretimi ile bizim üretim rakamları birbirine çok yaklaştı. Mesela Almanya'nın 126, Türkiye'nin 100 milyon tona yakın üretimi var. Almanya dünyanın en fazla kömür üreten ülkeleri arasında 8'inci, biz 12 ya da 13'ncüyüz… Almanya'da halen kömür madenlerinde 20 bine yakın işçi çalışıyor, bizde 36 bin.

İki ülke arasında kömür karşılaştırması yapılır yani!

***

Amasra kömür madeninde grizu patlaması sonucu 300 metre derinde 41 canımız şehit düşünce, hiç bitmeyen maden facialarının acısını bir kez daha yüreklerimizde hissettik. Çocuklar babasız, analar-babalar evlatsız, eşler bir başına kaldı.

Milletin ve medyanın bir kısmı ise Amasra'ya gidip, “Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım” diyen Erdoğan'ın laflarına takıldı.

Kader planına inananlar, ‘Erdoğan haklı. Bak Almanya'da bile ne kadar kaza olmuş, ne çok insan can vermiş; kazalar madenciliğin fıtratında' diyebilir.

Fakat bu üç dönemde ve tarihlerde ‘ufak bir pürüz' var, izah edeyim…

Birinci dönem 1834-1898 yılları, ikinci dönem 1901-1946 yılları, üçüncü dönem ise 1951-1988 yılları arasında Almanya'da meydana gelen kömür madeni facialarını gösteriyor!

1988 yılından sonra ne olmuş peki?

Kaya düşmesi, asansör arızası gibi şeyler hariç hiç ölümlü kaza olmamış!

Onca kazadan, onca can kaybından, onca acıdan ders almışlar. Kaderdir deyip işi Allah'a havale etmeyip, Allah'ın akıl fikir verdiği insanlar gibi önlem almışlar.

Ders alanların durumu böyleyken, asla ders almayan bizim durumumuz ise şöyle olmuş…

1983'te Zonguldak Armutçuk'ta 103, 1990 Amasra'da 68, 1992 Zonguldak Kozlu'da 263, 1995'te Yozgat'ta 38, 2003 Karaman'da 10, 2004 Kastamonu Küre'de 19, 2009 Bursa'da 19, 2010'da Balıkesir'de 17, 2010 Zonguldak Kocadon'da 30, 2013 Kozlu'da 8, 2014 Soma'da 301, 2014 Ermenek'te 18, 2016 Siirt'te 16 ve 2022 Amasra'da 41 can yitip gitti…

İki ölümlü, üç ölümlü, beş ölümlü maden kazalarındaki kayıplarımız hariç 21. Yüzyıl'da 1000 can!

38 ülkede faaliyet gösteren Avrupa İklim Ağı'nın yaptığı Türkiye'de Kömür Madenciliği Analizine göre tesadüfe bakın, AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılından sonra epeyce ilginçlik olmuş…

2003-2009 yılları arasında madencilik iş kolunda çalışan işçilerin yüzde 67'si sendika üyesiyken 2013-2020 yılları arasında sendikalılık ortalaması yüzde 19'a düşmüş!

2008 yılında iş kazası sayısı 5 bin 728 iken 2014'te 10 bin olmuş. 2008-2019 arasında iş yeri sayısı yüzde 12 azalmış ama iş kazası sayısı yüzde 57 artmış!

Alman'ın kaderini değiştiren sistemin detaylarını bilemiyoruz ama biz Türkler'in kaderi AKP sayesinde çok değişti. Gidin mezarlıklara, görürsünüz.