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Sanal Türkiye…

Bedava yaşıyoruz, bedava. / Hava bedava, bulut bedava. / Dere tepe bedava. / Yağmur çamur bedava. / Otomobillerin dışı, / Sinemaların kapısı, / Camekanlar bedava. / Peynir ekmek değil ama, / Acı su bedava. / Kelle fiyatına hürriyet, / Esirlik bedava. / Bedava yaşıyoruz, bedava…

Orhan Veli memleketin haline bakıp, ‘Bedava' şiirini yazmış. Zaman değişiyor tabi… Bugünleri görebilse, kesin ‘Sanal' şiiri de yazardı!

Çünkü paran varsa, bir tık uzakta sanal market, sanal kuyumcu, sanal lokanta artık…

Kırk yıllık bayramlaşmalar bile sanal. Çoluk çocuk uçağa, otobüse, otomobile binip gidemediğin için geçiyorsun telefonun karşısına köyündekileri görüntülü arıyor, bayramlaşıyorsun.

Sanal mezar ziyareti var. Ağaçtaki kamera ile zoom yapıyorsun rahmetlinin mezar taşına, Fatiha okuyorsun.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi müthiş bir proje başlatmış. Sanal Mezarlık Projesi… Vefat edenlerin anılarını yaşatmak için sosyal ağ kuruluyor!

Sanal inek sattılar memlekette! Binlerce Türk en son Tosun'un sanal çiftliğinden inek aldı!

Maketten daire alıyorsun, sanal. Bir daireyi 40 kişiye, 80 kişiye satıyorlar!

Dünya liderimiz ‘asrın kampanyasını' başlatırken, “20 yılda TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin konut yaptık. Şimdi hedef 500 bin konut yapmak. Başvurular Ekim sonuna kadar sürecek, konutlar 2 yılda teslim edilecek” dedi… Kimse, ‘kıymetli büyüğümüz 20 yılda 1 milyon konut yaptıysanız 500 bin konut dediğiniz sürede nasıl biter' diye soramadı.

İyi ki de sormadı… Çünkü şehircilik bakanı çıkıp konuştu, “Konut projesine 7.5 milyon kişi başvurdu. Cumhurbaşkanımız 500 bin konut demişti ama talep çok olunca yeni bir talimat verdi, 1 milyon konut yapılacak” dedi!

Parmak hesabı bilenler için bile çok sanaldı!

e-Devlet'e girenlerden bazıları hanelerinde 8-10 yabancıyla birlikte yaşadıklarını gördü. Aileleri sanal bir şekilde büyümüştü! Bazıları da siyasi partilere üye yazıldıklarını gördüler. Hepsi sanaldı.

Resmen Sanal Parti kuruldu… Bir tıkla üye, iki tıkla genel başkansın.

Sanal düşük faiz icat edildi. Devlet büyüğü yüzde 12'ye indi, daha da düşecek diyor, bankaya gidiyorsun yüzde 35'e düşmüş(!)

Bir uyanıyoruz, zenginleşmişiz! İşsizlik azalmış, ekmek kuyruğunda refahımız artmış. TÜİK sağolsun, güzel sanallıyor.

Almanya'da, Fransa'da market rafları boşken bizim raflar obez, alıcılar sanal oldu!

Şükür her şehirde üniversite var. Fakat bazıları sanal! Dekanı, hatta çaycısı bile var ama öğrencisi yok.

Cepçilik, yankesicilik, keriz silkeleme yöntemleri bilinirdi, sanal tokatçılık çıktı. Kredi çeken var, evini satan var, altınları torbaya koyup çöpe kaptıran var.

Sanal yardımlaşma var. Hayırlı sanallar… IBAN veriliyor gönlünden kopanı yatırıp unutuyorsun!

Kripto para var, sanal… Vın turizm yapan sanal paracılar sayesinde onbinlerce gerçek kaybedenimiz oldu.

Sanal evren yaratıldı, (millet olarak biz çoook önceden tanıştık kendisiyle) metaverse deniyor. Bir avatarla sanal dünyada temsil ediliyorsun. Sanal evrende sanal parayı basıp leb-i derya konutlar, kupon araziler alıyor, uçak, otomobil fabrikası bile kuruyorsun!

Metaverse ortamında ilk siyasi toplantıyı da hamdolsun AKP yaptı!

Konu sanal olunca dünyayı hasetinden çatlatıyoruz!

Yurttaşlara, ki aralarında bir kadın hakim de vardı; Cennet'ten sanal arsa sattılar! Hem de metaverse işinden 10 yıl önce!

AKP'li Üsküdar Belediyesi çığır açtı… Meydana kurulan maket Kabe tavaf edildi. Hira Dağı, Hira Mağarası, Sevr Mağrası, Muallak Taşı, fil heykeli ve zemzem kuyusunun bulunduğu maket Asr-ı Saadet Köyü oluşturuldu. İhrama girerek sanal şeytanı taşlamaya kalkanları polis durdurdu!

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Kapadokya'da zamlarla balon turu ücreti 220 avro olmuş! Uçmaya kalk, 3 bin 960 lira. Eşimle balona binip özçekim yaparım desen bütçendeki balon patlar, 8 bin lira!

Zenginleşmiş, refah içindeymiş, işimiz varmış, faizimiz düşükmüş, keyifler tıkırındaymış, memlekette demokrasi varmış, yaşıyormuş gibi yapmak, mış gibilik, yani sanallık bizim işimiz… Kafayı çalıştırıp zamlı balon turunu ucuzlatmış gibi yaptık anında!

Yabancılar balona binip havalanırken, parası sanal hale geldiği için melül melül göğe bakan Türk turistlerin durumuna dertlenen girişimciler, yerli-milli ve de sanal balon turu hazırladı! Maket sepete biniyorsun, takıyorsun gözüne gözlüğü balondaymış gibi yapıyorsun! Sanal tur, 35 lira…

Gizemli iş sanallık! Bu yüzden dünyaya kapak olsun diyerek son noktayı Peri Bacaları'nda koyduk…