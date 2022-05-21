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Sedat Peker notu!

30 Temmuz 2016… The Guardian'ın eski editörü David Hearst, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin(BAE) işbirliği içinde olduğunu, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın güvenlik danışmanı Muhammed Dahlan'ın darbe girişimine finansörlük yaptığını söyledi!

10 Haziran 2017… Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin sevindiğini iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz” dedi.

12 Haziran 2017… Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet köşesinde Dışişleri bakanı Çavuşoğlu'nun sözlerini aktardı: “Müslüman bir ülke 15 Temmuz darbe girişimine 3 milyar dolar destek sağladı!”

18 Aralık 2017… BAE Dışişleri bakanı Abdullah bin Zayed, şu ahlaksız twiti paylaştı: “Türk Fahri Paşa'nın Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu!”

20 Aralık 2017… Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ne tepkisini eyy tonunda gösterdi: “Medine korumasını yaparken Paşa, eyy bize bühtanda bulunan zavallı; senin ceddin neredeydi? Utanmadan, Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri çaldığını söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar… Medine'deki şanlı direnişe dil uzatanların bugün kimlerle, nerelerde, ne işler çevirdiğini gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız!”

Saray'dan gelen tepkiler yandaş medyayı da harekete geçirdi. Yandaşlarda atış serbestti. En yumuşak manşet mesela, şöyleydi: Şerefsiz!

14 Ağustos 2020… İsrail ile BAE arasında anlaşma imzalandı. Erdoğan şunu dedi: “Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak, büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir!”

20 Ağustos 2020… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BAE Veliaht Prensi'nin danışmanı Muhammed Dahlan hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu!

Hır çıkması bekleniyordu ama şu oldu…

14 Şubat 2022… Cumhurbaşkanı Sevgililer Günü'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti! Sonra da twit attı, “Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri” dedi!

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14 Mayıs 2022… AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan Armağan Çağlayan'ın programında, ‘BAE ile yeniden bağlantı kurulmasının nedeni Abu Dabi'den yayın yapan Sedat Peker'in videoları olabilir mi” şeklindeki soruya yanıt verdi: “Belki de BAE baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor; o zaman Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu!”

Kıyamet koptu…

15 Mayıs 2022… AKP sözcüsü Ömer Çelik acil konuştu: “Grup başkanvekilimiz Cahit Özkan'ın Türkiye ile BAE ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmaz.”

19 Mayıs 2022 öğleden önce… Özkan'ın da bulunduğu MYK toplantısında AKP genel başkanı Erdoğan isim vermeden, ‘ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun' manasına sözler etti.

19 Mayıs 2022 öğleden sonra… AKP Grup başkanı İsmet Yılmaz açıkladı; Cahit Özkan grup başkanvekilliğinden alındı!

19 Mayıs 2022 akşamüzeri… Kovulan Özkan twit attı: Affımı istirham etmiş bulunmaktayım! Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkirim!

AKP grup başkan vekili Cahit Özkan iyi ki müteşekkir olduğu dünya liderinin daha önce BAE ile ilgili sözlerinden birini kullanmamış! Allah korumuş… Başına gelene bakılırsa, memleketin savcıları dava açar, mahkemeleri de müebbet verirdi!

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Bu kaçıncı… AKP'nin koltuğu kapmış tayfası tufaya geliyor, koltuktan düşüp kapı önüne konuyor! O severse kucaklıyorlar, o kızarsa sinir krizi geçiriyorlar, o konuşursa bağırıyorlar, o bir vurursa öldürüyorlar! Sonra dünya liderleri bir dönüş yapıyor, kabak gibi açıkta kalıyorlar!

Affımı istedim falan… Hikayedir! Gözünü sevdiğim atalar ne de güzel demiş, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma!

Sedat Peker notu… Şimdi herkes Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri yüzünden koltuktan düştüğünü söylüyor. Doğru mu acaba? Gerçek neden, Özkan'ın ‘Sedat Peker' sorusuna verdiği yanıt olmasın sakın!