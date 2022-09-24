PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sedat Peker’i arıyoruz!

Sedat Peker satranç bilirim, pek oynamam. Ben Go oynuyorum demişti. Onun dediği Go oyunu arama motorlarında ‘en çok arananlar' listesinde ilk beşe girdi.

YouTube, aranma sayısı çığ gibi büyüyen Sedat Peker'in hesabına ‘onay işareti' verdi.

1.videosu 7 milyon, 2. videosu 6.5 milyon, 3. videosu 6 milyon, 4. videosu 7 milyon 200 bin, 5. videosu 8.5 milyon, 6. videosu 10 milyon, 7. videosu 16 milyon, 8. videosu sadece bir günde 10 milyon 500 bin kişi tarafından rekor sayıda arandı, bulundu, izlendi. 2021 yılı bitmeden Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayıp memlekette olan biteni merak eden 82 milyon kişi gece gündüz Peker'in videolarını ve anlattıklarını aradı.

Henüz 7. videosu yayınlanmamıştı. Millet o kadar merak ediyordu ki, yayınlanmayan videosunu arayanlar yüzünden Twitter'da trend topic oldu!

Dokuzuncu videosunda Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına adlı romanını önerdi, ertesi gün binlerce insan Bir Gün Tek Başına kitabını aradı. Aramalar yüzünden e-ticaret sitelerinde kitabın hem fiyatı arttı hem de stokları tükendi.

Videolarında masasına mutlaka kitap koydu. Çoğu zaten çok satıyordu. Fakat, henüz o kitaplardan habersiz olan onbinlerce insan Peker'in masasındaki; Savaş Sanatı, Prens, Aptallar Erken Ölür, Baba'nın Dönüşü, Her Şey Seninle Başlar, Son Cüret, Ezilmiş ve Aşağılanmışlar, Safahat gibi kitapları memleketin dört bir yanında aradı.

Dünyanın en popüler film ve dizi veritabanı IMDb, baktı ki Sedat Peker ‘a' dese aranıyor, anında düğmeye bastı. Sedat Peker'in videoları IMDb'de listelenmeye başladı.

Google'ın indirme mağazası Google Play, Sedat Peker'le ilgili ne varsa dünyanın dört bir yanında arandığını görünce onunla ilgili uygulama başlattı. Peker'in anlattıklarının memleketimizde ‘keyifleri kaçırdığından habersiz' abonelerine şu mesajı verdi: Uygulama son zamanlarda fazlasıyla trend olan tam adıyla Reis Sedat Peker'in sözlerini içerir ve bu sözlerin seslerini içerir. Yüzden fazla ses dosyası vardır. Bu dosyaları dinleyebilir, kaydedebilir ve WhatsApp üzerinden herkesle paylaşabilirsiniz. Reis Sedat Peker'in sesleri ile keyifli zaman geçirip arkadaşlarınızla da bunu paylaşabilirsiniz!

Reklam vermek isteyenler YouTube reklam gelirleri bölümünü kapatan Sedat Peker'i devamlı arıyordu. Yağlı kapıydı. Reklam gelir bölümünü kapatmış olmasa 100 milyona doğru giden aramalarla 5.9 milyon dolar gelir elde etme potansiyeli vardı.

Videolarında, twitter mesajlarında altını çizdiği, “Affetmek büyüklük, unutmak alçaklıktır… Ya av olacaksın ya da avcı, ama asla avı avcıya götüren köpek olmayacaksın… Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar… Rehberi akıl olmayan hiçbir mücadele bir adım bile yol kat edemez… Ben hayatımın hiçbir döneminde cezaevine düşmemek için dua etmedim. Ancak her gece mutlaka insanoğlunun eline düşmemek için dua ederim… Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır… Yüce Allah'ın bir şeyi ertelemesi onu bir daha gerçekleştirmeyeceği anlamına gelmez… Yalan çok çabuk herkese ulaşır, doğru ise yavaş ama tam zamanında yetişir…” gibi sözleri arama motorlarında, sosyal medya hesaplarında yüzbinlerce kez arandı.

Ne dümenler döndürüldüğünü tane tane anlatan başka birini bu dünyada zor bulacağımız için milletçe arıyoruz Sedat Peker'i.

E bu kadar aranan biri için memleketi yıllardır idare eden kıymetli idarecilerimiz de bir şeyler yapmazsa kusur kalırdı!

Peker'in avukatı Ersan Barkın izah edince öğrendik, şunu yapmışlar…

Interpol tarafından ‘savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin kapsamını genişletip, ‘Tüm Dünyada Aranıyor' haline getirmişler!

***

Mevzu arama olunca bu bilge topraklardan süzülmüş laf çok…

Arayan Mevlasını da bulur, belasını da mesela!

Ya da, Kusur arıyorsan, tüm aynalar senin…

Ama halimize cuk oturan lafın en güzelini Mevlana söylemiş:

Ne arıyorsun sen ey yabancı? Neyi arıyorsan o'sun sen! / Zulmün peşindeysen zalim, hakkı arıyorsan aşık! / Neye bakıyorsun sen? Neye bakıyorsan o'sun sen!