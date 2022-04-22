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Son rozet Ok’a takıldı, sırada kim var acaba?

AKP Genel Başkanı 2017'de Meclis'e Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18 maddesi üzerinde değişiklik yapılması için öneri sundu.

Meclis kabul ederse, ‘Anayasa'da değişiklik yapalım mı' diye yurttaşlara sorulacaktı. Onlar da evet derse; yürürlükteki parlamenter sistem kaldırılacak yerine, başkanlık sistemi gelecekti!

MHP Genel Başkanı partisinin evet diyeceğini ilan etti ama, bazı vekiller evet demeyeceklerini açıkladı. Hayırcılar ihraç istemiyle disipline verildi.

O vekillerden biri, demokrasi aşığı İsmail Ok şunu dedi: “Egemenliğin bir kişiye devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz! Hayır oylarının artması için çalışacağım! Demokratik parlamenter rejiminin güçlendirilmesi lazım! Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz!”

Cart kaba kağıttı!

Kazan kaldıran 4 vekil, ‘genel başkana disiplinsizlik gösterdiler' denilerek MHP'den şutlandı. Referandum yapıldı, milletimiz oy çokluğu ile sistemi değiştirdi!

Aradan az bir zaman geçmişti ki MHP'den atılan Ok, kürsüde Meral Akşener'in elini öpüp İYİ Parti'ye geçti.

2020'de rahmetli Ahmet Kaya ve Kadir İnanır yüzünden istifa noktasına geldi Ok!

“İmamoğlu PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti. Dahası, ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitti! Bütün bunlar ortağımız CHP'nin HDP ile adı konmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Bu yüzden İYİ Parti'den istifa ediyorum” dedi, ayrıldı.

Bir süre bağımsız takıldı, sonunda aradığı adresi buldu!

Daha önce, ‘AKP'ye oy vermiş kardeşlerim, bu kadar pislik yapan yalancı bir adamın arkasından gitmeyin…' diye tiwit attığı Erdoğan'ın dibinde, AKP kürsüsündeydi artık!

Kürsüde onun elini öpmedi, ‘niçin buradayım' diye sordu. İçlerinden, ‘sahi neden buradasın' diyenlere geliş nedenini izah etti: “Sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok! Türkiye, SİHA'larımızla, İHA'larımızla artık oyun bozan, oyun kuran bir ülke olmuştur. İşte bunun için AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim!”

Konuşmayı pek beğenen Erdoğan, Ok'a rozeti taktı…

***

Vay canına… Siyaset oyununun AKP sahnesinde kim bilir daha neler olacak diye dertlenenler için söyleyelim, sıkıntı yok; görünen köy kılavuz istemez!

Mesela, “Çok ağır olacak ama Başbakan Erdoğan'ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor…” diyen Numan Kurtulmuş gibi AKP'de söz sahibi olacak İsmail Ok!

Ya da, “At üstünde durmayı beceremeyen Başbakan… AKP hükümetinin paçalarından yolsuzluk akıyor… Boyan döküldü Tayyip Erdoğan… Erdoğan kendisini padişah olarak görmek istiyor… Sayın Başbakan rantın babasını getirdi… ” şeklindeki iltifatları(!) çok beğenildiği için AKP'de önemli görevlere getirilen Süleyman Soylu gibi, mühim bir göreve getirilecek İsmail Ok!

Olandan, olacaktan bize ne! Gece gündüz demeden yıllardır kapı kapı AKP için çalışan, dünya liderlerine yan gözle bakan babası olsa babasını tanımayan, kurma büyüme AKP'liler düşünsün!

Muhalefet partililer yan gelip yatmasın ama, şu değişmez kurala dikkat etsin…

Kim ki Erdoğan'a sürekli ve fena sallıyor, o eninde sonunda Erdoğan'ın elinden önce rozeti, sonra da mühim bir iktidar koltuğu kapıyor… Koltuğa tenezzül etmeyenler ise onunla beraber yol yürüyor!

Peki, son zamanlarda Erdoğan'a en çok laf söyleyenler kim?

Kılıçdaroğlu… Akşener… Davutoğlu… Babacan… Karamollaoğlu…

Hadi canım, demeyin! Bu memlekette bilmediklerimiz hariç neler oldu, neler… Saadet Partisi'nin eski genel başkanı, HAS Parti'nin eski genel başkanı, Demokrat Parti'nin eski genel başkanı nerede şimdi?

Bir zamanlar, “AKP ile koalisyona gider misiniz” sorusuna, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ni cellat, Hizbullah'ı kurtarıcı olarak gösteren bir görüşün Türkiye'deki demokratik istikrarı sağlama imkanı yoktur” yanıtı veren DYP'nin eski genel başkanı Tansu Çiller, bugünlerde kimin yanına gidiyor?

Genel başkanlarınızın kafasını kızdırmayın yani(!)