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Ya öleceksin ya öleceksin seç birini!

Türkiye, 47 Avrupa ülkesi arasında alkollü içki tüketiminde sonuncu, alkollü içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımından ise üçüncü…

70 cc bir şişe rakıdan devletin aldığı ÖTV oranı yüzde 260! Bu durumda alkol tüketen yurttaşlar bizi idare edenler için ne olmuş oluyor? Canları istedikçe silkeledikleri vergi ağacı!

2021'de İstanbul'dan Adana'ya, Edirne'den Gaziantep'e yüzlerce kayıt dışı içki operasyonu yapıldı. 1 milyon 135 bin 172 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi… Yakalanmayıp, piyasaya sürülenleri düşündükçe bırak rakıyı, insan misafirlikte kolonya almaktan bile korkuyor!

3 bin 598 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Sahte içki piyasası ve bu piyasayı kontrol eden baronlar doğdu…

Bu rakamlardan daha da çarpıcı olan ise, basılıp hazırlanmış yüzbinlerce sahte bandrol yakalanması!

2021 yılında sahte içki yüzünden çok sayıda insan zehirlendi, kör oldu. 109 insanımız da memleketteki yaşamın ucuzluğundan ölüp gitti.

Dünya liderimizin dünyaca ünlü, “Faiz sebep, enflasyon neticedir” lafı gibi, ÖTV sebep, ucuz sahte içki neticesi ölüm oldu…

Anayasamız'ın ‘Yaşam Hakkı' maddesi, “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir. Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi durdurulamaz, yok edilemez” diyor.

Diğer tüm hakların varlığı ve kullanımı bu yaşam hakkına bağlı. Devlet, yalnızca insan yaşamına saygı göstermekle yükümlü değil. Aynı zamanda, insan yaşamını etkili olarak korumak, bu hakkın ihlal edilmesi halinde caydırıcı cezaları uygulamakla yükümlü. Hatta devlet kişinin yaşam hakkını, kişinin kendisinden bile korumakla görevli!

İnsanın yaşam hakkını kendisinden bile korumakla yükümlü devletimizin süper idarecileri ne yaptı en son?

Alkollü içeceklerde yüzde 260 olan ÖTV'ye yüzde 47.70 zam yaptı….

***

Yıllar önceydi ajanslardan biri, yanılmıyorsam Antalya'dan dört beş kare fotoğraf ve çok çarpıcı bir haber geçmişti. Fotoğrafı aradım, bulamayınca gözünüzde canlandırın diye tarif etmeye karar verdim.

Birinci kare… Elinde av tüfeği olan bir adam, genişçe bir sokağın kaldırımında dizlerinin üzerine çökmüş silahın dipçiğini yere, namlusunu da kendi boğazına dayamış sol eliyle tüfeği tutarken, sağ elinin işaret parmağını tetiğin üzerine koymuş öyle duruyor!

İkinci kare… Eli silahlı adam kaldırımda haraketsiz biçimde beklerken iki üç metre sağında ve solunda iki polis bellerindeki silahları çekmiş, tıpkı Amerikan filmlerinde olduğu gibi iki elleriyle kavrayıp namlularını yerdeki adama doğrultmuşlardı.

Haber mi? Şöyleydi: “Elindeki tüfekle sokakta canına kıymak isteyen adama polis silah çekti!”

Şaka falan değil, öldürme kendini yoksa ölürsün durumuydu…

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Bu, memleket tuhaflığı devletimizin en tepelerinde alınan ultra ÖTV kazığı kararıyla ‘tekerrür' ediyor bugün…

Bir yanda devletin insafsız vergi silahı, bir yanda ucuz içki tacirlerinin vicdansız silahı.

Ya öleceksin ya da öleceksin durumu…

2022 barış, huzur, mutluluk değil, sahte içki patlaması ve sonuçları yılı olacak!

Bir de Can Yücel'in, “İçiyorsan rakıyı öve öve / Söve söve kusacaksın ne varsa içinde” dediği gibi olacak! Ölmezse rakı masasında sahte içkiden bu millet, dilinin ucuna kadar gelip tuttuklarını fena boşaltacak her yerde!