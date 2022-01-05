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Yeni ekonomi modelinin adı belli oldu!

En geç altı aya kadar enflasyon, 2023, bilemedin 2153'e kadar da yoksulluk bitecek memlekette!

Nasıl olacakmış bu diyenlere teessüf edip izah edeyim.

Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre şu anda Türkiye'de yurttaşların en az üçte biri ‘yoksulluk ve sosyal dışlanma riski' altında…

Yoksulluk riski en fazla artan ülke Türkiye… 2015'te yüzde 26.7'lik bölümümüz bu sınırdayken dört yıl sonra oran yüzde 34'e yükseldi, artış devam ediyor.

Fakat, geride kalacak hepsi bunların!

Çünkü laboratuvarı Türkiye, üzerinde deney yapılan kobayları da Türk milleti olan, deneme-yanılma sistemi ile çalışan yeni ekonomi modeli her derde çare olacak… Kobay farelerinin bilimsel adı da durumumuza çok uygun. Knockout mice deniyormuş zavallılara. Yani her durumda kaybettikleri için, nakavt fareler!

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Nankör takımı kabul etmese de, gerçek şu… Memlekette yoksul, aç, açıkta kimse kalmadı! Fitre-zekatını vermek için ilanla yoksul arıyor millet! Keyif çayı içen içene…

Görmek isteyene bu güzelliğin nedeni ortada!

Saray'ın talimatı ile gıda yardımı, erzak yardımı, kira yardımı, giysi yardımı, mobilya ve eşya yardımı, evlilik yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı, doğum yardımı, çoklu doğum yardımı, gebelik yardımı, tüp bebek yardımı, öğrenci bakımı, taşıma, barınma yardımı, eski adıyla yeşil kartlılara ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilaç, reçete, gözlük gibi sağlık giderleri yardımı, açıktan para yardımı, hanedeki kişi başına düşen geliri 1192 liranın altında olanlara yardım, pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor…

Engellilere maaş, engelli yakınına bakana maaş, dul kadınlara maaş, yetim ve öksüzlere maaş, slikozis ve SSPE maaşı, geçinemediği için doğru dürüst beslenemediği için verem olmuş olanlara verem maaşı, fisebilillah ortada kalmış 65 yaş ve üstü yaşlılara maaş, muhtaç halde kalan asker yakınlarına maaş veriliyor!

Kaç kişiye?

2020'de 6 milyon 630 bin 682 ‘hane' sosyal yardım aldı! 2 milyon 450 bin 80 hane düzenli yardım aldı. 1 milyon 436 bin 799 hane hem düzenli hem de süreli yardım aldı. TÜİK bir hanenin ortalama 3.3 kişiden oluştuğunu söylediğine göre, sosyal yardımsız yaşayamayanların sayısı en az 22 milyon! Bu arada Türkiye'de 2020 yılında toplam hane sayısı 24 milyondu!

2019'da 7 milyon 524 bin 138 kişinin, 2020 yılında da 7 milyon 810 bin 588 kişinin genel sağlık sigortası primini devlet ödedi! Bu şu anlama geliyor… 18 yaşından büyük, sigortalı çalışmayan, anne, baba ve eş tarafından bakımla yükümlü olmayan 8 milyon kişinin aylık geliri, 90 dolardan az!

Sosyal koruma harcaması her yıl artıyor. Misal, 2020 yılında yüzde 21 artı!

Devletten maaş desteği alanların sayısı 2019'da 14 milyon 89 bindi, 2020'de 14 milyon 288 bin kişiye yükseldi!

Bu sayı daha iyi anlaşılsın diye altını çizelim, Türkiye'de 2021 Haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 13 milyon 701 bin 941!

Ayrıca evine yakacak alamayan ailelere AKP iktidarı tarafından çuval çuval kömür yardımı yapılıyor. Elektrik faturamı ödeyemiyorum diyene de elektrik tüketim yardımı veriliyor…

Son birkaç yoksulluk şeyi kalmıştı, ama halledildi!

Mesela, asgari ücretliler yardıma muhtaçtı maaşlara zam yapıldı. 1500 lira ile cami önünde el açacak hale getirilen emeklilerin maaşları 2500 lira yapıldı. Memur, asgari ücretin bir lira üzerinde alanlar ve 2500 liranın üzerinde maaş alan milyonlarca emekli avucunu yaladı! Çünkü dünya liderimiz ‘fakirden' yanaydı! Üstüne bir de müjde geldi: Zorlanarak da olsa kuzu kuzu ödeyenler hariç kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı da yapılacak!

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Adı bugüne kadar bilinmiyordu, belli oldu… Yüzde yüz yerli ve milli, şark kurnazı ekonomi modelidir. Şahanedir, yıllarca tıkır tıkır çalışır, garantili köprü ihalesi gibi oy garantilidir! Başımın, gözümün, iktidarımın sadaka ekonomisidir… Formülü de şöyledir…

Döviz alsın başını gitsin, millet üç günde fakirken fukara olsun sen bak…

İğneden ipliğe zam binsin, ortalarda görünme pencereden bak…

Devlet olarak zam yap, çaktırmadan karşıya geç bak…

Zam yapanlara kızıyormuş gibi yap, kenardan bak…

Yoksul milyonlar artsın, ‘Allah sizi sınıyor' de bak…

İş yaratamadığın, ufuk açamadığın, sadece ‘memlekette beş müteahhit' türküsü söylediğin

için üç kuruşa muhtaç edilenler eline baksın!