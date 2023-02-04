4 ülkeden İran’a uyarı

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD hükümetleri, İran’ın Fordo bölgesindeki uranyum zenginleştirme tesisinde bildirilmemiş bir değişiklik yapıldığına dair Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) raporunun, İran'ın nükleer yükümlülükleriyle "bağdaşmadığını" bildirdi.

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Dört ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, UAEA raporundaki gibi, Fordo bölgesindeki tesiste yapılan “beyan edilmemiş değişikliğin” İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleriyle “bağdaşmadığı” belirtildi.

Açıklamada, İran'ın Fordo bölgesindeki uranyum zenginleştirme tesisinde yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin nükleer silahlanma riski taşıdığı aktarılarak, İran'ın raporun doğru olmadığı yönündeki iddialarının “yetersiz” olduğu vurgulandı.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İran'ın eylemlerini, bu ülkenin “sözde niyetine” göre değil, UAEA'nın “tarafsız ve nesnel raporlarına” dayanarak değerlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, İran yönetimi Kapsamlı Güvence Denetimi Anlaşması çerçevesindeki tüm yasal yükümlülüklerine uymaya ve Fordo'da etkili koruma önlemlerinin uygulanması konusunda Ajans ile tam işbirliğine çağrıldı.

UAEA’nın dün üye ülkelere gönderdiği raporunda, Fordo’daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiren iki IR-6 santrifüj dizisi arasındaki ara bağlantıda beyan edilmemiş bir değişiklik yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Raporda, değişikliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verilmediği belirtilmişti.

İRAN: DOĞRU DEĞİL

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA tarafından sunulan raporun doğru olmadığını savunmuştu.

İran, Kasım 2022’de Fordo’daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı. (AA)

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