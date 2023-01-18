AB: İran’a yeni yaptırımlar gelebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, AB'nin İran'daki insan hakları ihlallerine karşı, Devrim Muhafızları Ordusunu hedef almak da dahil yeni yaptırımları değerlendirdiğini, tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Reynders, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda İran’daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

AB’nin, İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi’nin İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idam edilmesini bir kez daha kınadığını belirten Reynders, “İran’daki iç durum büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor” dedi

Reynders, “Sizi temin ederim ki; AB’nin İran’daki olaylara yanıt verebilmesi için tüm seçenekler masada” ifadesini kullandı.

AB Konseyinin, İran Devrim Muhafızları Ordusunu hedef almak da dahil yeni kısıtlayıcı önlemleri değerlendirdiğini belirten Reynders, aynı zamanda İran makamlarıyla tüm iletişim kanalları üzerinden diyalog kurmaya da devam edildiğini bildirdi.

Reynders, İran’da “casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı” iddiasıyla yargılanan ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Belçika vatandaşının ülkesine iadesi konusuna da değinerek, bu tür durumlarla ilgili üye ülkelerle beraber çalıştıklarını aktardı.

“İran makamlarına, AB vatandaşlarının keyfi olarak gözaltına alındığı rahatsız edici ve kabul edilemez artan vaka sayısına karşı tepkimizi her fırsatta ifade ediyoruz.” diyen Reynders, İran’da tutuklu bulunan AB vatandaşlarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

ARALIK’TA YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

AB son olarak 12 Aralık 2022’de İran’da toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.

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