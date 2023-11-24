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ABD Başkanı Biden: Hamas’a güvenmiyorum

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında yapılan rehine takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Orta Doğu'da şiddet döngüsünü sonlandırmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Yayınlanma: 22:31 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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ABD Başkanı Biden: Hamas’a güvenmiyorum

Tüm dünyanın gözü, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen rehine takasındaydı. Varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, anlaşma sağlanmasının Washington diplomasisi içerdiğini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, rehinelerin serbest bırakılmasının başlangıç olduğunu belirten Biden, anlaşma için Katar, Mısır ve İsrail liderlerine teşekkür etti. Biden, ilerleyen günlerde daha fazla kişinin serbest bırakılmasını umduklarını belirtti.

Orta Doğu’da şiddet döngüsünün sona ermesi gerektiğini belirten Biden, Hamas’a güvenmediğini ve Hamas’ın Filistinlileri umursamadığını söyledi.

Biden, ABD’nin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmeye dair arabuluculuğu nedeniyle Hamas’ın saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

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