ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık raporu yayınlandı

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden'ın 2024 seçimlerine de aday olabileceğinin söylemesinin ardından sağlık raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Doktoru Kevin O'Connor, 80 yaşındaki Biden'ın sağlık durumunun başkanlık görevlerini yerine getirmek için uygun olup olmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Beyaz Saray, 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıklıkla gündeme gelen Biden’ın sağlık durumuyla ilgili Doktor O’Connor’un detaylı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla paylaştı.

O’Connor, bugün yaptığı rutin kontrollerin ardından, sağlıklı ve dinç, 80 yaşında bir erkek olan Biden’ın sağlık durumunun, başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevleri yerine getirmeye uygun olduğunu kaydetti.

Raporda, Biden’ın göğsünde oluşan bir lezyon için bugün biyopsi yapıldığı ancak henüz sonuçlarının çıkmadığı kaydedildi. Başkan’ın diğer muayenelerinin normal olduğu aktarılan raporda, son derece ayrıntılı bir nörolojik muayene yapıldığı da ifade edildi ve parkinson gibi nörolojik bir hastalığa sahip olmadığı bildirildi.

Covid-19 hastalığı atlatan Biden’ın uzun Covid belirtileri de taşımadığı aktarılan raporda ayrıca, Başkan’ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin ise midesindeki reflü olduğu kaydedildi.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 2024 başkanlık seçimleri için aday olma niyetinde olduğunu söylemiş ancak henüz adaylığını resmen açıklamamıştı. Sağlık raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Biden’ın, yakın zamanda adaylığını duyurması bekleniyor. (AA)

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