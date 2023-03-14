Abone Ol

ABD duyurdu! Karadeniz üzerinde tehlikeli gerginlik…

Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD duyurdu! Karadeniz üzerinde tehlikeli gerginlik…

Ayrıntılar geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam