Abone Ol

ABD medyası deprem bölgesinden aktardı: Ölüm sayısı tahminden çok daha fazla olabilir

ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast, Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra bölgeden kapsamlı bir haber hazırladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:03 - 22 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD medyası deprem bölgesinden aktardı: Ölüm sayısı tahminden çok daha fazla olabilir

6 Şubat’ta yaşanan korkunç deprem felaketinde 40 binden fazla insan hayatını kaybederken ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast deprem bölgesinden detaylı bir haber yayınladı.

Daily Beast muhabiri Tom Mutch imzalı haberde, “Son 10 yılın en korkunç depreminde enkaz altında kalan sırlar” başlığı kullanılırken, “Türkiye ve Suriye’yi bu ay yıkan depremlerde ölüm sayısı resmi öngörülerden çok daha korkutucu olabilir” denildi.

Daily Beast muhabiri enkaz yakınındaki bir kanepe üzerindeki ultrason ve aile fotoğrafını paylaştı.

Depremden sonraki 72 saatin depremzedelere ulaşmak için çok kritik olduğunun hatırlatıldığı haberde, “Daily Beast, Antakya’ya gittiğinde bazı insanlar çoktan vazgeçmişti. Fakat depremden 10 gün sonra bile çok sayıda kadın ve erkek kurtulanlara ulaşmaya çalıştı. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 90 arama-kurtarma ekibi gönderilmişti” yorumu yapıldı.

Haberde, “Türkiye’de depremler yaygın ve çok siyasi bir konu ve Mayıs ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kritik bir hale geldi. 1999’da 17 binden fazla insanın öldüğü depremden sonra Erdoğan’ın partisi AKP reform sözü vermiş ve binaların depreme dayanıklı hale getirileceği vaadini gündeme getirmişti. Vatandaşlar milyarlarca lira deprem vergisi ödedi” denildi.

Fakat haberde bazı mucizelerin de yaşandığı belirtildi. 12 yaşındaki bir kızın günler sonra kurtarıldığı belirtilirken, Daily Beast’e konuşan bir kurtarma görevlisi, “Enkaz altından bir kişiyi canlı kurtarabiliyorsak, 500 kişinin de cansız bedenini çıkarıyoruz” dedi.

Bloomberg'e konuşan Erdoğan'a yakın kaynaklardan seçim tarihi açıklaması: Depreme rağmen...İlginizi ÇekebilirBloomberg'e konuşan Erdoğan'a yakın kaynaklardan seçim tarihi açıklaması: Depreme rağmen...Deprem sonrasında Erdoğan'la görüşüp Yunanistan'a giden ABD'li bakandan dikkat çeken açıklamaİlginizi ÇekebilirDeprem sonrasında Erdoğan'la görüşüp Yunanistan'a giden ABD'li bakandan dikkat çeken açıklamaDünya medyasından deprem analizi: Erdoğan ters tepkiyle karşı karşıyaİlginizi ÇekebilirDünya medyasından deprem analizi: Erdoğan ters tepkiyle karşı karşıyaDünya basını Türkiye'deki deprem felaketini analiz ettiİlginizi ÇekebilirDünya basını Türkiye'deki deprem felaketini analiz etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam