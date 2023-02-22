ABD medyası deprem bölgesinden aktardı: Ölüm sayısı tahminden çok daha fazla olabilir

ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast, Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra bölgeden kapsamlı bir haber hazırladı.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat’ta yaşanan korkunç deprem felaketinde 40 binden fazla insan hayatını kaybederken ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast deprem bölgesinden detaylı bir haber yayınladı.

Daily Beast muhabiri Tom Mutch imzalı haberde, “Son 10 yılın en korkunç depreminde enkaz altında kalan sırlar” başlığı kullanılırken, “Türkiye ve Suriye’yi bu ay yıkan depremlerde ölüm sayısı resmi öngörülerden çok daha korkutucu olabilir” denildi.

Depremden sonraki 72 saatin depremzedelere ulaşmak için çok kritik olduğunun hatırlatıldığı haberde, “Daily Beast, Antakya’ya gittiğinde bazı insanlar çoktan vazgeçmişti. Fakat depremden 10 gün sonra bile çok sayıda kadın ve erkek kurtulanlara ulaşmaya çalıştı. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 90 arama-kurtarma ekibi gönderilmişti” yorumu yapıldı.

Haberde, “Türkiye’de depremler yaygın ve çok siyasi bir konu ve Mayıs ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kritik bir hale geldi. 1999’da 17 binden fazla insanın öldüğü depremden sonra Erdoğan’ın partisi AKP reform sözü vermiş ve binaların depreme dayanıklı hale getirileceği vaadini gündeme getirmişti. Vatandaşlar milyarlarca lira deprem vergisi ödedi” denildi.

Fakat haberde bazı mucizelerin de yaşandığı belirtildi. 12 yaşındaki bir kızın günler sonra kurtarıldığı belirtilirken, Daily Beast’e konuşan bir kurtarma görevlisi, “Enkaz altından bir kişiyi canlı kurtarabiliyorsak, 500 kişinin de cansız bedenini çıkarıyoruz” dedi.

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