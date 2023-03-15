ABD-Rusya karşı karşıya geldi: Arka arkaya açıklamalar

Karadeniz'de ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilim ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karadeniz üzerinde ABD’ye ait istihbarat, gözetleme ve keşif insansız hava aracı MQ-9’un düşmesi üzerine Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Büyükelçi Antonov konuya dair olarak açıklamalarda bulundu. Antonov, “ABD ordusunun sınırlarımızın yakınında kabul edilemez eylemleri endişe kaynağıdır. İletişim hatlarının açık kalmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Rusya çatışma peşinde değil ve ülkelerimizin halklarının çıkarları doğrultusunda pragmatik iş birliğinden yana” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaşanan olayın ardından Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov’un Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.

Price, “İnsansız ABD uçağının düşürülmesine neden olan bu güvensiz, profesyonelliğe aykırı müdahaleye güçlü itirazlarımızı iletmek için – yine üst düzeylerde – doğrudan Ruslarla temasa geçiyoruz. Ayrıntılara gelince, Rusya büyükelçisini bu mesajı ileteceğimiz birime çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

RUS UÇAKLARI İHA İLE TEMAS KURMADI

ABD Rusya Büyükelçiliği Telegram hesabından Antonov’un konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Antonov dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve ABDnin yönelttiği suçlamaları reddettiğini belirtti. Antonov, “Rusya Federasyonu’nun pozisyonunu anlattım. Transponderleri kapalı olarak Rusya topraklarına kasıtlı ve provokatif hareket eden Amerikan İHA’sının, uluslararası normlara uygun olarak uluslararası hava sahasının ilgili tüm kullanıcılarına iletilen özel askeri harekat için oluşturulan geçici hava sahası rejiminin sınırlarını ihlal ettiğini vurguladım” ifadelerini kullandı.

Antonov ayrıca, İHA’yı tespit eden Rus uçaklarının silah kullanmadığını ve İHA ile temasta bulunmadığını belirterek, “ABD ordusunun sınırlarımızın yakınında kabul edilemez eylemleri endişe kaynağıdır. Keşif ve taarruz insansız hava araçlarının hangi görevlerde kullanıldığını çok iyi biliyoruz. İletişim hatlarının açık kalmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Rusya çatışma peşinde değil ve ülkelerimizin halklarının çıkarları doğrultusunda pragmatik iş birliğinden yana” dedi.

UÇAKLARDAN BİRİ MQ-9’UN PERVANESİNE ÇARPTI

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 2 Rus uçağının Karadeniz üzerinde ABD’ye ait MQ-9 gözlem-keşif İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

EUCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağının, dün Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yapan ABD Hava Kuvvetleri İstihbarat, Gözetleme ve Keşif insansız MQ-9 uçağına güvenli olmayan ve profesyonel olmayan bir önleme gerçekleştirdi. Yaklaşık 07:03’te Rus Su-27 uçaklarından biri MQ-9’un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9’u uluslararası sularda düşürmek zorunda kalmasına neden oldu. Çarpışmadan önce birkaç kez, Su-27’ler pervasız, çevreye zarar vererek ve profesyonel olmayan bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt boşalttı ve önünde uçtu. Bu olay, güvensiz ve profesyonelliğe aykırı olmanın yanı sıra bir beceriksizliği de göstermektedir” denilmişti.

“RUSLARI, PROFESYONELLİĞE ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamada ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı General James B. Hecker’in sözlerine de yer verildi.

Hecker, MQ-9un uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından engellendiğini ve bunun da MQ-9un düşmesine neden olduğunu belirtti.

Hecker, “Aslında, Rusların bu güvensiz ve profesyonelliğe aykırı hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu. ABD ve müttefik uçakları uluslararası hava sahasında faaliyet göstermeye devam edecek ve Rusları, profesyonel ve güvenli bir şekilde hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.

Öte yandan bu olayın, Rus pilotlarının Karadeniz de dahil olmak üzere uluslararası hava sahasında ABD ve müttefik uçaklarıyla etkileşim halindeyken gerçekleştirdiği bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna dikkat çekilerek, Rus hava mürettebatının bu saldırgan eylemlerinin tehlikeli olduğu, yanlış hesaplamalara ve istenmeyen gerilimlere yol açabileceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Karadeniz üzerinde tehlikeli gerilim: Rusya'dan ABD'ye çok sert suçlama

İlginizi Çekebilir Rusya'da Ukrayna’ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı

İlginizi Çekebilir Alman ordusu açıkladı: Savaş uçakları Rusya'ya karşı havalandı