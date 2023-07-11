ABD Savunma Bakanı’ndan Türkiye’ye destek geldi

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından sonra ABD'den arka arkaya destek mesajları geliyor...

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine dünkü üçlü görüşmeden sonra yeşil ışık yakmasının ardından ABD-Türkiye ilişkilerinde dikkat çekici gelişmeler oldu…

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in görüşmeden sonra mevkidaşı Yaşar Güler ile telefonda görüştüğü açıklandı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada Austin’in Türkiye’nin askeri modernleşme talebine desteğin gündeme geldiği belirtildi.

Türkiye 2021 yılının Ekim ayında 20 milyar dolar değerinde Lockheed Martin yapımı F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak istediğini açıklamıştı. Fakat ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sebebiyle bu süreç durma noktasına gelmişti.

Dün Türkiye-İsveç-NATO arasında gerçekleşen görüşmeler sonrasında yapılan açıklamada, “İki bakan Türkiye, İsveç ve NATO arasında gerçekleşen pozitif görüşmeyi değerlendirdi ve Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin askeri modernizasyon sürecini desteklemesi gündeme geldi” denildi.

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