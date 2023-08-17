ABD, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye eğitim verdi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde ABD Ordusunun düzenlediği askeri eğitime, terör örgütü PKK/YPG ile Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) unsurları katıldı.

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ABD Ordusu Haseke’deki Şeddadi Üssü’nde PKK/YPG'ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi.

Bu kapsamda PKK/YPG’li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi.

Şeddadi’deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası’ndaki ABD üssüne sevk edildi.

Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.

ABD ORDUSU, TERÖR ÖRGÜTÜNE TAKVİYE GÖNDERİYOR

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor. (AA)

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