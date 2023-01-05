ABD’de dehşet: Bir evde 8 kişi ölü bulundu

ABD'nin Utah eyaletinde bir evde 5'i çocuk 8 kişi ölü bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Utah eyaletinde bir evde silahla vuruldukları belirlenen 5’i çocuk 8 kişinin cesetleri bulundu.

Polis, Enoch kentindeki evde yaptığı kontrol sırasında 8 kişinin cansız bedenlerini buldu.

Konuya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, 5’i çocuk 8 kişinin silahla vurulmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Polis, bölge halkına yönelik bir tehdit ya da şüphelinin bulunmadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kurbanların kimlikleriyle ilgili paylaşılmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki “anlamsız şiddetten” etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, “Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin” ifadesini kullandı. (AA)