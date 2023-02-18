ABD’de Temsilciler Meclisi’nden çağrı: “Deprem bölgelerine yardımları sürdürün”

ABD Temsilciler Meclisi'nden 35 üye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürmesi için Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Temsilciler Meclisi’nin 35 üyesi, USAID Yöneticisi Samantha Power’a yazdıkları mektupta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkımın yaşandığı Türkiye ve Suriye’ye yardımların sürdürülmesini istedi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Virginia Üyesi Demokrat Gerry Connolly'nin öncülüğünde yapılan çağrıda, USAID ve ABD hükümetinden, insani krize hızlı yanıtını sürdürmeleri istendi.

Mektupta USAID'in, depremlerin hemen ardından, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) dahil, California ve Virginia eyaletlerinden arama kurtarma ekipleri göndererek hayat kurtardığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi üyeleri mektupta; çadır, uyku tulumu, battaniye ve enkaz kaldırmada kullanılacak ağır iş makinelerinin yer aldığı acil ihtiyaç listesine de yer verdi.

USAID’den dün yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türk halkına 2,5 milyon dolar değerinde acil ihtiyaç malzemesinin hava yoluyla naklinin sağlandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, ilerleyen günlerde depremzedelere mutfak ve hijyen malzemeleri, geçici barınaklar için dayanıklı plastik branda ve yüz binlerce kişiye yetecek kadar termal battaniye içeren 8 tondan fazla ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtilmişti. (AA)

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