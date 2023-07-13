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ABD’de vahşi yaşam merkezinde facia

ABD'nin Florida eyaletindeki vahşi yaşam merkezinde çıkan yangında hayvanların neredeyse tamamı telef oldu.

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ABD’de vahşi yaşam merkezinde facia

Yerel basında çıkan haberlere göre, eyaletin Madeira Beach kentindeki Timsah ve Yaban Hayatı Keşif Merkezinde sabah yangın çıktı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangında hayvanların neredeyse tamamının telef olduğu bildirilerek, “Yıkıldık.” ifadesine yer verildi.

Vahşi yaşam merkezinin sahibi Sonny Flynn, yerel bir kanala verdiği demeçte, merkezde aralarında memeliler, kertenkeleler, amfibiler, kaplumbağalar ve timsahların da bulunduğu 250 hayvanın yaşadığını belirtti.

Flynn, hayvanların bunu hak etmediğini, her birinin adının ve kişiliğinin bulunduğunu, her sabah onlarla konuştuğunu anlattı.

Merkezdeki hayvanların çoğunluğunun daha önce sahiplenilen ancak bakımlarının zorluğundan dolayı geri getirilenlerden oluştuğu belirtildi.

Yetkililer, yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlattıklarını kaydetti.

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