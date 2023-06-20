ABD’den iklim değişikliği adımı

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin neden olduğu doğa olaylarının olumsuz etkilerine maruz kalan topluluklar için yeni projelerini duyurdu.

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Biden, California eyaletinin Palo Alto kentinde, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları hakkında konuştu.

Biden, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen deniz seviyesinin yükselmesi, taşkınlar ve fırtınalardan olumsuz etkilenen kıyı topluluklarına bu sorunlarla mücadele edebilmeleri için 600 milyon dolarlık fon sağlayacaklarını açıkladı.

2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM

Bunun yanı sıra Biden, Enerji Bakanlığının, iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz hava koşullarında hasar görmemeleri için elektrik şebekelerinin modernizasyonu için 2 milyar dolardan fazla yatırımı duyuracağını bildirdi.

Biden ayrıca, bu yılın sonunda Beyaz Saray’da yerel, eyalet, kabile ve bölge liderlerinin bir araya geleceği, iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanacak bir zirveye ev sahipliği yapacaklarını aktardı. (AA)

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