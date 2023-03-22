ABD’den Türk vatandaşına yaptırım

ABD'de İran savunma sanayisiyle bağlantılı bir Türk vatandaşı hakkında yaptırım kararı ve 28 ay hapis cezası verildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Maliye Bakanlığı, İran’ın insansız hava aracı ve silah programlarına parça ve ekipman sağlamadaki rolleri gerekçesiyle dört kuruluş ve üç kişiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırım uygulananlar arasında Türkiye'den bir kişi ve şirketi de var.

Voice of America sitesinin haberine göre, İran’ın insansız hava aracı ve silah programlarını destek amaçlı Avrupa menşeili İHA motorları dahil parça ve ekipman tedarikine karıştıkları gerekçesiyle İran ve Türkiye’den dört kuruluş ve üç kişi yaptırım listesine alındı. Açıklamada, “Bu tedarik şebekesi İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı adına faaliyet gösteriyor. Bu bakanlık İHA ve balistik füze geliştirme faaliyetlerinde bulunan çok sayıda firmayı denetliyor'' denildi.

Merkezi İran'da bulunan Savunma Teknoloji ve Bilim Araştırma Merkezi ve merkezin ticari yönetici ve satın alma temsilcisi olarak görev yaptığı söylenen Amanallah Paydar ABD'nin yaptırım listesine alındı. ABD Maliye Bakanlığı, Paydar ve Savunma Teknoloji ve Bilim Araştırma Merkezi'ne parça ve ekipman sağlamadaki rolü nedeniyle İran vatandaşı Asgar Mahmudi ve paravan şirketi Selin Teknik'e de yaptırım uyguladı.

TÜRK ŞİRKET YAPTIRIM LİSTESİNDE

Maliye Bakanlığı, Türkiye'den yaptırım listesine giren şirketi, merkezi İzmir'de bulunan Ozon Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak açıkladı.

Bakanlık, yaptırım listesine alınan Türk vatandaşı Murat Bükey'i de Amanallah Paydar için kimyasal ve biyolojik tespit cihazları dahil savunma alanında kullanılan çeşitli malların tedarikini kolaylaştırmakla suçladı.

Öte yandan başkent Washington’daki federal bölge mahkemesi, Bükey’in de aralarında bulunduğu birçok sanığı, 2005 ile 2013 yılları arasında İran’a ABD teknolojisini tedarik ve ihraç etme planlarındaki rolleri nedeniyle suçlayan iki iddianameyi açıkladı.

Bükey, 2012 ve 2013 yıllarında ABD’den ithal ettiği ve İran’da balistik füze ve biyolojik tespitte kullanılabilecek yakıt bataryaları sattığından şüphelenen Amerikalı savcıların talebi üzerine 2021'in Eylül ayında Barselona Havaalanı'nda tutuklanmıştı. İspanya yargısı geçen yıl Nisan ayında Bükey’in ABD’ye iadesine karar vermiş ve iade Temmuz ayında gerçekleşmişti.

Bükey, Aralık ayında suçunu kabul etti. Adalet Bakanlığı açıklamasında, Bükey’in dün federal bölge mahkemesinde 28 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Yattığı süre göz önünde bulundurulan Bükey, cezasını tamamladıktan sonra ABD’den sınır dışı edilecek.

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