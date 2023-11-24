AB’den sert ‘Batı Şeria’ mesajı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerdeki aşırılık yanlılarının uyguladığı şiddete son verilmesi gerektiğini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB-Kanada Zirvesi için bulunduğu Kanada’da Başbakan Justin Trudeau ile ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda Gazze’deki durumun ele alındığını ifade eden von der Leyen, İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani aranın başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, “Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere bunu mümkün kılanlara, yorulmak bilmeyen çabalarıyla İsrail, Katar ve Mısır’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinen von der Leyen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şiddetin yayılmasını engellemeliyiz. Barış içinde bir arada yaşama ancak iki devletli çözümle mümkündür. Bu konuda hemfikiriz. Filistin halkı ve Arap komşularının, zorla yerinden edilmenin olmayacağına dair güvenceye, bağımsız, Gazze ve Batı Şeria’nın birleştiği, yenilenmiş bir Filistin yönetimi tarafından yönetilen bir Filistin Devleti’yle yaşanabilir bir perspektife ihtiyacı var. Bu amaçla, Batı Şeria’daki aşırılık yanlılarının kabul edilemez şiddetine son verilmesi gerekiyor.”