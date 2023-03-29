ABD’nin son Şam Büyükelçisi’den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerini ciddiye almadığını ve "siyasi bir sorun" olduğunda durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, gündem ve Türkiye-Suriye ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ford, “Bence Washington’ın geneli ve Washington’daki pek çok analist, Amerika’nın YPG ile ilişkisinin Türkiye’yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor” dedi. Ford, “Bunun önemsiz bir şey olduğunu ve IŞİD nedeniyle gerekli olduğunu, Türklerin bu konuda endişelenmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorlar. Bu, ABD’nin Türkiye’nin endişelerini bir bakıma görmezden gelmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’de IŞİD’i ortadan kaldırma stratejisi hakkında Ford, “görevin imkansız olduğunu düşündüğünü” belirterek “Baghuz’un ele geçirilmesinin ardından 4 yıldır orada olmaları ve hala bir IŞİD isyanının olması, bana görevin gerçekleştirilemeyeceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“YPG’YE DESTEĞİN KISA VADELİ FAYDASI OLDU”

ABD’nin Doğu Suriye’de kalabilse bile IŞİD’i tamamen ortadan kaldıramayacağının bir gerçek olduğunun altını çizen Ford, Suriye’de Haseke ve Deyrizor’daki Sünni Arapların söz konusu örgütü ortadan kaldırabileceğini ancak bunu yapacak “teşvik” ve “araçlara” sahip olmadıklarını kaydetti.

Ford, “Amerikalılar, savaşçıları ücra hapishane kamplarına hapsetmek yerine nasıl radikallikten arındıracaklarını düşünmeli çünkü bunun işe yaramadığını deneyimlerimizden biliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin IŞİD’i yenmek için YPG’ye verdiği destek konusunda ise Ford, bunun 2015-2019 yıllarında “acil kısa vadeli bir faydası” olduğunu savundu. Ford, “2023’te YPG, IŞİD’e katılan mutsuz gençleri Deyrizor veya Haseke gibi yerlerde durdurabilir mi? Yapamazlar. Aslında, yerel Arap toplulukları arasında YPG’ye karşı çok fazla kırgınlık var. Bu, yerel toplulukları daha fazlasını yapmaları için güçlendirme meselesidir” açıklamasını yaptı.

“YPG İLE PKK ARASINDA ÇOK FARK YOK”

YPG’nin PKK ile bağlantısına ilişkin bir soruya, “Dürüst olmak zorundayız, YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok” yanıtını veren Ford, “Aslında Kamışlı’ya ve özerk yönetime giden insanlar, oradaki halk arasında sık sık Kandil şivesi duyduklarını söylüyorlar. Kandil’den geldiklerini biliyoruz” yanıtını verdi.

Ford, “Amerikalılar bunu inkar edebilir ama bu aptalca olur ve açıkçası, Amerikalıların bunu inkar etmeyi bıraktığını düşünüyorum. Şimdi bunun pratik bir önlem, bir tür iş birliği olduğunu söylüyorlar” dedi.

ABD’nin “siyasi bir sorun” olduğunda durumu “güvenlik sorunu” olarak görme eğiliminde olduğunu belirten Ford, “ABD, Türkiye’nin Suriye’deki güvenlik endişelerini pek ciddiye almıyor.” değerlendirmesini yaptı. (AA)

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