AB’ye iltica eden Türkler önce gözaltına alınacak, sonra sınır dışı edilecek

Avrupa Birliği göçmen ve iltica yasalarını sertleştiriyor. Buna göre, Türkler dahil olmak üzere sığınmacılar, geldikleri ülkede gözaltına alınacak. 12 haftalık inceleme sonrası iltica hakkı yoksa, "güvenli ülke“ sayılan Türkiye’ye geri gönderilecek. Ülkesinde savaş ve ağır insan hakları ihlali olan Suriyeli ve Afganlar'a da ilticada öncelik tanınacak.

Ali GÜLEN

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Avrupa Birliği ülkeleri, Lüksemburg'da saatlerce yasa dışı göç ve mülteci konusunu tartıştı. Tüm üye ülkeler, Avrupa Birliği sınırlarına giren yasa dışı göçmenlerin, önce gözaltına alınması, ardından da kısa sürede “geldiği ülkeye geri gönderilmesi“ konusunda anlaştı. AB'ye ilticada üçüncü sırayı alan Türkler de gözaltına alınıp sınır dışı edilecek.

Göçmen ve iltica yasaları, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez sertleştiriliyor. Oldukça uzun süren müzakerelerde, Almanya'nın “çocuklu mültecilere ayrıcalık tanınması“ talebi de kabul edilmedi. Alınan kararlar AB'ye gelen göçmenlerin eskisi gibi rahat edememesini ve hızlı şekilde sınır dışı edilebilmesini öngörüyor.

İLK ÖNLEM: CEZAEVİ KOŞULLARI…

2024'ten itibaren yasa dışı olarak ülkeye gelen ilticacı, göçmen ya da kaçaklar artık ev gibi kamplarda kalmayacak. Bu kişiler öncelikle “cezaevi koşullarına” benzer koşullarda tutulacak. Bu merkezler sıkı şekilde kontrol edilecek.

Mevcut durumda göçmenler kamplarda 6 ay yaşayabiliyor, istedikleri yere gidip gelebiliyor ve hatta çalışabiliyorlardı.

İSTEMEYEN ÜLKE PARA VERECEK

AB içinde iltica hakkı alan ya da alması muhtemel göçmenleri ülkesine almak istemeyen ülkeler, karşılığında para ödeyecek.

İtalya'ya Kuzey Afrika'dan ya da Akdeniz aracılığıyla başka ülkelerden gelmiş bulunan 50 bin mülteci için özel anlaşma sağlandı. Bu mülteciler kayıt altına alındı ve daha sonra AB içerisinde paylaştırılacak.

TÜRKİYE VE SURİYE'DEN GELENLER

Türkiye, Suriye ya da Afganistan'dan kaçak olarak gelip iltica talebinde bulunanlar da, gözaltına alınacak ve 12 haftalık incelemeye tabi tutulacak.

Sürenin sonunda, köken ülkesinin “güvenli” olduğu belirtilerek ilticacılar geri gönderilecek. Türkiye üzerinden gelenler de, ilticaları reddedilirse yine Türkiye'ye iade edilecek.

AB'ye kaçak göçmen akışında Türkler, Suriyeli ve Afganlar'dan sonra üçüncü sıraya yükselmişti.

Anlaşma metni, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girecek.

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