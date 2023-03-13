Akdeniz’de 30 düzensiz göçmen kayboldu

İtalya'nın Libya açıklarında alabora olan tekneye düzenlediği kurtarma operasyonunda teknedeki 17 kişinin kurtarıldığı ancak 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akdeniz’in Libya açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz’deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran “Alarm Phone” isimli sivil oluşumun yaptığı çağrı ve Libya makamlarının destek talebi üzerine Libya’nın yaklaşık 100 mil açığında alabora olan bir tekneye kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda içinde 47 kişi bulunduğu aktarılan teknedeki 17 kişinin kurtarıldığı ancak 30 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Kayıp düzensiz göçmenlerin bulunması için bölgedeki iki ticari geminin denizden ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı’na (Frontex) ait devriye uçağının havadan faaliyetinin sürdüğü ifade edildi.

Kurtarılanlardan 2 kişinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasından ötürü Malta’da tahliye edileceği bildirildi.

İtalyan Sahil Güvenliğinin açıklamasında, söz konusu kurtarma operasyonun İtalyan arama kurtarma bölgesinin sınırları dışında olduğu vurgulanırken, ilgili diğer ulusal deniz kurtarma ve koordinasyon merkezlerinin konuya kayıtsız kalmasını not edildiği belirtildi.

Bu arada, Alarm Phone sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere İtalya’da muhalefette yer alan sol partiler, bu son trajedide de kurtarma operasyonu düzenlemede geç kalındığı gerekçesiyle Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine tepki gösterdi.

Diğer yandan, muhalif çevrelerin hükümeti göçmenleri kurtarmadığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdiği bir diğer hadise olan 26 Şubat’ta İtalya’nın Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı da 79’a yükseldi. İtalyan güvenlik güçleri, üzerinden iki hafta geçen olay sonrasında dün 3 kişinin cesedini daha denizden çıkardı. (AA)

İlginizi Çekebilir İtalya 1300'den fazla düzensiz göçmeni kurtardı

İlginizi Çekebilir 'Türkiye'den yola çıkan göçmenlerin rotası İtalya'ya çevrildi'