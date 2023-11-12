Akdeniz’de bir ABD askeri uçağının düştüğü açıklandı

Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

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ABD’ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım’da Akdeniz’de düştüğü bildirildi.

Merkezi Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Komutanlık, uçağın karada mı yoksa denizde mi düştüğü konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Ayrıca olaya ne tür bir uçağın karıştığı, uçakta kaç kişinin olduğu veya herhangi birinin yaralanıp ölmediği konusunda bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Uçak sortisinin tamamen eğitimle ilgili olduğunu ve herhangi bir düşmanca faaliyet belirtisi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz” denildi.

İsrail’in Gazze’ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz’e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail’e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.