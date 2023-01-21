AKP’den İsveç’e sert tepki
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Kur'an-ı Kerime dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
AKP Sözcüsü Çelik, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:
* “İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır.
* İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir.
* İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz.
* İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar.
* Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”