AKP’den İsveç’e sert tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Kur'an-ı Kerime dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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AKP Sözcüsü Çelik, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

* “İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır.

* İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir.

* İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz.

* İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar.

* Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”