Alman arama kurtarma köpeği 60 kişiyi enkazdan çıkardı
Almanya, büyük deprem felaketinden sonra sahibiyle birlikte, Celle kentinden Türkiye’ye giden arama-kurtarma köpeği Pia’yı konuşuyor.
Depremden hemen sonra, özel eğittiği köpeği Pia ile birlikte Türk konsolosluğuna başvuran ve Kahramanmaraş'a giden Uwe Elze, enkaz altından 60 kişinin bulunmasını sağladı.
Pia, 60 kişiye ulaşırken, kurtarma çalışmalarından sonra Almanya'ya döndü. Sahibi o günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Elini kalbinin üzerine koyan Elze, “Hepimiz insanız. Günlerdir umutsuzluk, umut, şaşkınlık arasındayız. Enkazdan çıkan ölü sayısını ise hiç sayamadık” diyor.
YÖRE HALKI BİZİ BAĞRINA BASTI
Depremi haberlerde duyunca hemen Hannover Başkonsolosluğu'na başvuran Elze, 12 saat sonra uçakla deprem bölgesine yola çıktığını söyledi.
Enkaz bölgesinde çalışmaya başladıktan sonra dinlenmeye zaman bulamadıklarını, sabahları donmuş şapkaları ile uyandıklarını anlatan Elze, yöre halkının dayanışma, samimiyet ve minnettarlığına inanamadığını söyledi. Elze, “Orada insanlar bize sarılıyor. Pia için, biz bir şey istemeden yiyecekler getiriyorlar” ifadesini kullandı.