Almanya’da 32 yıl önce öldürülen Türk gencinin dosyası tekrar açıldı
Almanya'nın Köln kentinde 1991'de 16 yaşındayken öldürülen Seçkin Çağlar'ın dosyasının tekrar açıldığı ve polisin faili meçhul cinayetle ilgili tekrar araştırma başlatıldığı duyuruldu.
Köln’ün Poll semtinde 32 yıl önceki faili meçhul cinayetin aydınlatılması için 350 erkekten alınacak tükürük örneğiyle DNA testi yapılacağı belirtildi.
Çağlar, işten eve dönerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülmüştü.
Olayı araştıran kıdemli savcı Ulrich Bremer, cinayetin işlendiği Poll semtinde yaşayanlar arasında yapılacak testle ilgili, “Katılım gönüllülük esasına dayanıyor ve tanıklara yönelik.” dedi.
Teste katılanların olayın faili olmaktan kurtulacakları, testi reddedenlerin ise fail olma ihtimallerine karşı olayla ilgili daha detaylı araştırılacağı kaydedildi. (AA)