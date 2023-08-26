Aşırı sağcı bakan ve Bella Hadid birbirine girdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin'le ilgili açıklamaları nedeniyle ünlü model Bella Hadid'e sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki topraklarda Yahudilerin güvenlik ve hareket haklarının Filistinlilerinkinden daha fazla olduğuna dair yaptığı açıklamalarını eleştiren dünyaca ünlü model Bella Hadid’e yanıt verdi. Bakan Ben-Gvir, modele “İsrail düşmanı Bella Hadid” diye seslendi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Çarşamba günü bir televizyona yaptığı açıklamalarda “Benim hakkım, karımın ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye’de dolaşma hakkı, Arapların hareket özgürlüğünden daha önemlidir” demiş ve yoğun eleştiri almıştı. Bakan Ben-Gvir daha sonra konuşmasının bir kısmının kasıtlı alınarak yalan haber yapıldığını belirtip “İsrail solu, sanki Yahudilerin Araplardan daha fazla sivil haklara sahip olduğuna dair ırkçı bir beyanda bulunmuşum gibi bana iftira atmak için açıklamamdan bir bölümü kesti, hatta kasıtlı olarak yanlış alıntı yaptı ve bağlamı kaldırdı” ifadelerini kullandı.

Babası Filistinli olan Bella Hadid ise Perşembe günü sosyal medya hesabından “Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023’te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle” açıklamasını yaptı.

‘ÖZÜR DİLEMİYORUM’

İsrailli Bakan dün sosyal medya hesabından Hadid’e cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın. Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için röportajımdan bir kesiti alıp tüm dünyaya dağıttınız.

Yani evet, benim ve Yahudi kardeşlerimin Yahuda ve Samiriye yollarında güvenli bir şekilde seyahat etme ve evlerine dönme hakkı, bize taş atan ve bizi öldüren teröristlerin hakkından daha ağır basmaktadır. Özür dilemiyor ve sözlerimden geri dönmüyorum. 1000 kez daha söyleyeceğim.”

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