Aşırı sağcı Wagensveld, Türk büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yırttı

Hollanda'da aşırı sağcı Pegida hareketi lideri Edwin Wagensveld, bir kez daha Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı.

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Hollanda’da aşırı sağcı Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yırttı.

Wagensveld, Lahey kentinde gün boyu gerçekleştirdiği eylemlerde, Türkiye’nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka’nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur’an-ı Kerim yırttı.

Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur’an’dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur’an-ı Kerim’i büyükelçilikten geri istedi.

Wagensveld, Türklere ve Türkiye’ye de hakaret ederek, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.

İLK DEĞİL

Edwin Wagensveld, 22 Ocak’ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur’an-ı Kerim yırtmıştı.

Wagensveld, 18 Ağustos’ta da Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022’de Rotterdam’da Kur’an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA’nın eylemi, Wagensveld’in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

AVRUPA’DA KURAN-I KERİM’E SALDIRILAR

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm’de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz’da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika adlı kişi İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlemişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm’ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos’ta polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmıştı. (AA)