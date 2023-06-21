Astana’daki Suriye görüşmelerinde beklenmedik çıkış: Bu son toplantı

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan toplantı sürerken yıllardır görüşmelere ev sahipliği yapan Kazakistan’dan beklenmedik bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Suriye'de çözüm için yıllardır Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplantılarla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında düzenlenen Astana'daki toplantı dün başladı ve bugün devam ediyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Suriye gazetesi El Vatan'ın, Rusya'nın Astana görüşmelerinde Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim sunacağı yönündeki iddiası dün gündem olmuştu. 20'incisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmeleri kapsamında dün yapılan 4'lü toplantıda, ilk kez Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik yol haritasının ele alındığı bildirilmişti.

‘AMACA ULAŞTIK’

Görüşmeler sürerken 2017'den bu yana Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapan Kazakistan, bugün yaptığı açıklamada Astana sürecinin tamamlanması önerisinde bulundu. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumyiş, Astana formatında amaca ulaşıldığını söyleyerek görüşmelere son verilmesi çağrısı yaptı.

Tumyiş, “Suriye'nin bölgedeki izolasyondan yavaş yavaş çıkması Astana sürecinin görevi tamamladığının bir işareti olarak görülebilir. Suriye'nin Arap ülkeleri ailesine dönüşü göz önüne alınırsa Astana'daki bu toplantının son toplantı olduğunun resmen ilan edilmesini öneriyoruz” dedi.

Bu açıklama, görüşmelerin bu yıl sonuna doğru devam edeceği yönündeki ortak açıklamayla çelişiyor. Rus heyetinin başındaki Aleksandır Lavrentyev, “Astana sürecinin bittiğini söyleyemeyiz. Ama Kazak tarafı görüşmelerin başka bir yere taşınması gerektiğine karar verdiyse bunu ele alacağız” diye konuştu.

Rus yetkililer Suriye görüşmelerinin Türkiye, Rusya ya da İran'da düzenlenebileceğinin de sinyalini verdi.

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