AVM’de yangın: 9 ölü

Pakistan'ın güneyinde yer alan Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 9 kişinin öldüğü belirtildi.

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Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi’de bulunan çok katlı bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yerel medya kuruluşları, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 50 kişiyi kurtardığını ancak daha fazlasının binada kaldığını söyledi.

Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab Siddiqui, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, yangının ardından en az 9cesedin yerel hastanelere nakledildiğini ve arama sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Yangının nedeni henüz belli olmadı. Yangında yaralanan çok sayıda kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirdi.