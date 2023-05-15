Avrupa basını: Erdoğan artık desteksiz seçilemez

Türkiye’deki seçimler Avrupa’da geniş yankı buluyor. Avrupa basını, "Türkiye’nin kaderi ikinci tura kaldı. Erdoğan artık rakiplerinin de desteğini almak zorunda“ yorumunu yaptı. İkinci tur için yurt dışında yaşayan Türkler 20-24 Mayıs’ta oy kullanacak.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de milyonlar dün sandığa giderken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi ilk turda çıkmadı.

İkinci turda ilk oyları yine yurt dışı Türkler kullanacak. Yurt dışında ve gümrüklerde 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy verilecek. Ancak yurt dışında, beklenenin aksine bu kez Erdoğan çok büyük fark atamadı. Daha önceki seçimlerde yüzde 65'leri bulan Erdoğan, bu kez yüzde 58 civarında kaldı.

Türkiye'deki seçmenler ikinci tur için sandığa 28 Mayıs'ta gidecek. Gümrük kapılarında da 28 Mayıs akşamına kadar oy verilecek.

‘ERDOĞAN DESTEĞE MUHTAÇ’

Türkiye'deki seçimleri Avrupa medyası da yakından takip ediyor. Der Spiegel dergisi, “Erdoğan ikinci turda yüzde 50'yi aşmak için rakiplerinin ya da başka bir muhalifin desteğine muhtaç“ derken, Bild gazetesi de “Türkiye'nin kaderi ikinci tura kaldı“ manşetini attı.

İsviçre'den Blick, Avusturya'dan Der Standard gibi gazeteler de, seçim sonuçlarına geniş yer verdi. Blick, dün geceki gelişmeleri okurlarına yazılı ve görüntülü olarak duyurdu.

İlginizi Çekebilir Sandıklar açıldı: Yabancı medyadan ilk yorumlar geldi

İlginizi Çekebilir Reuters: Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında