Avrupa, Türkiye sınırına dev kuleler dikecek

AB yasa dışı göçü durdurmakta kararlı. Geçen yıl, büyük çoğunluğu Almanya’ya olmak üzere 1 milyona yakın kaçak göçmen geldi. İltica talepleri, Doğu Avrupa sınırlarında alınacak. Kabul edilmeyenler geri gönderilecek. Türkiye- Bulgaristan sınırına ek polis, termal kamera ve kuleler yerleştirilecek.

Ali GÜLEN

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Avrupa'ya geçen yıl gelen yasa dışı göçmen sayısı yüzde 50 arttı ve bir milyona yaklaştı. Bunların çok büyük bir çoğunluğu da Almanya'ya geldi.

Geçen hafta toplanan Avrupa Birliği ülkeleri, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında yeni önlemleri açıkladı. Yasa dışı göçün özellikle Türkiye üzerinden geldiğine dikkat çekilirken, bununla mücadele için Türkiye-Bulgaristan sınırı, ek araçlar, büyük gözetleme ve müdahale kuleleri, termal kameralar ve ek personelle güçlendirilecek.

En önemli yenilik ise, iltica talepleri artık ilk gelinen ülkede ya da Doğu Avrupa ülkelerinde incelenecek ve karara bağlanacak. Böylece kişiler, batı Avrupa'ya giremeden geri gönderilebilecek.

DİĞER ÖNLEMLER VE FİNANSMAN

Öte yandan, Sırbistan ile de Türkiye üzerinden kaçak göçmen girişinin önlenmesi için görüşmeler devam ediyor.

AB üyesi ülkeler, bu masrafların nasıl karşılanacağı konusunda henüz anlaşabilmiş değil ama Almanya, gerekli ödemenin çıkarılmasına onay vereceğini açıkladı. Diğer ülkelerin de kısa sürede onaylaması bekleniyor.

Avusturya ve Yunanistan'ın, Türkiye sınırına duvar çekilmesi önerisi ise kabul edilmedi.