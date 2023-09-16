Avrupa’da kriz: Son 8 yılın en büyük göçmen akını ülkeleri birbirine düşürdü

İtalya'ya bağlı Lampedusa adasına çıkan düzensiz göçmen sayısının rekor kırması Avrupa'da kriz çıkardı. 2015 sonrası en büyük göçmen akınını yaşayan Avrupa'da İtalya'nın aşırı sağcı hükümeti diğer ülkelere "sorumluluğu paylaşma" çağrısı yaptı ancak birçok ülke İtalya sınırında önlemleri artırıyor.

Sozcu.com.tr

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İtalya, küçük ada Lampedusa’ya düzensiz göçmen akınının şokunu yaşarken durum Avrupa ülkeleri arasında krize yol açtı.

İtalya’ya bağlı adaya bir günde 6 bin 800 göçmenin gelmesi ve karşılama merkezinde yer kalmaması üzerine ülke alarm durumuna geçti. Çoğu Tunus’tan teknelerle gelen göçmenlerin sayısının bu hafta başından bu yana 11 bini aştığı belirtildi.

Başbakan Giorgia Meloni, Avrupa Birliği’ni (AB) Kuzey Afrika’dan gelen göçmen teknelerini önlemek için ortak misyon kurmaya çağırdı. Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino ise Avrupa’nın İtalya’yı yalnız bıraktığını söyledi.

ALMANYA: GÖÇMENLERİ ALMAYACAĞIZ

İtalya’ya bu yıl giren düzensiz göçmen sayısının geçen yıla göre iki kat artarak 130 bine yaklaşması üzerine aşırı sağcı Meloni hükümeti Avrupa’dan yardım isterken diğer ülkeler çözümü İtalya sınırında önlemleri artırmakta buldu.

2015'teki kriz sonrası en büyük göçmen dalgasıyla karşı karşıya kalan Avrupa’da son göç akını bölünme yarattı.

İtalya diğer ülkelerden sorumluluğu paylaşmasını isterken Almanya, İtalya'dan göçmen almayacağını duyurdu, Fransa ise İtalya sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

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