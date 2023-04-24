Avrupa’ya kokain taşımak için denizaltılar kullanılıyor

İspanyol bir polis şefinin açıklamasına göre, uyuşturucu kaçakçıları Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain taşımak için uzun yıllardır denizaltıları kullanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya’nın önde gelen uyuşturucu polislerinden biri Antonio Martinez Duarte, polisin “20 yıldan uzun süredir” kullanımda olmalarına rağmen son üç yıl içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan yalnızca iki mekanizmayı ele geçirebildiğini açıkladı.

İstihbarat çevreleri, yüzlerce yerli denizaltının Amerika’dan sonra dünyanın en büyük kokain pazarı olan Avrupa’ya doğru fırlatıldığına inanırken İspanya Ulusal Polisi Narkotik Tugayı Baş Komiseri, BBC’ye “Onları tespit etmek çok zor” dedi.



Polisler, Atlantik Okyanusu’nun ortasında, Kanarya Adaları ve Azorlar yakınlarında, uyuşturucu kaçakçılarının Avrupa’ya tonlarca kokaini taşıdıktan sonra işledikleri suçların kanıtlarını ortaya çıkarabilecekleri toplu bir kokain denizaltı mezarlığı olduğuna inanıyor.

İLK KEZ 2019’DA YAKALANDI

Kaçakçılar tarafından kullanılan ilk denizaltı vakası, 2019’da Brezilya yağmur ormanlarından Amazon nehrine 27 gün boyunca seyahat eden ve 121 milyon sterlin değerinde üç ton kokain taşıyan denizaltı ile ortaya çıktı.

Fiberglastan yapılmış 20 metre uzunluğundaki denizaltı, kaçakçıları ve yüklerini Atlantik boyunca su yüzeyinin hemen altında taşıdı.

Baş Komiser Duarte, “Bu operasyon, İspanya’da çalışan İspanyol çetelerine katılan Kolombiyalı ve Meksikalı suçlular arasındaki bağlantıları da doğruluyor” yorumunu yaptı.

Uyuşturucu kaçakçılığının artan başarıları, Covid-19 salgınının neden olduğu arz ve talepteki büyük düşüşün ardından dünya çapında kokain üretiminin hızla artmasıyla ortaya çıktı. BM uyuşturucu dairesi, kokain üretiminin 2019 ile 2020 arasındaki kısa düşüşün ardından, 2020 ile 2021 arasında üçte bir oranında arttığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Polis denizden 2 ton kokain ele geçirdi

İlginizi Çekebilir Hamur makinesini kokainle doldurmuşlar

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye gönderilen 2.3 ton kokaini ele geçirdiler