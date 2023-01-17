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Azerbaycan madenleri yasa dışı işleten yabancı şirketlerin listesini açıkladı

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Jeolojik Araştırma Ajansı Başkanı Ali Aliyev, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycan'ın madenlerini yasa dışı işleten yabancı şirketlerin listesini açıkladı.

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Azerbaycan madenleri yasa dışı işleten yabancı şirketlerin listesini açıkladı

Ali Aliyev, düzenlediği basın toplantısında, işgal döneminde Karabağ ve çevresindeki illerde madenlerin yasa dışı işletildiğini belirtti.

Madenlerin yasa dışı işletilmesinde yabancı şirketlerin de yer aldığını bildiren Aliyev, Kanada’nın “Sterlite Gold” ve “First Dynasty Mines”, İsveçre’nin “Base Metals”, Rusya’nın “Geopro Mayning Gold Company”, Ermenistan’ın İsveç ve Lihtenştayn ortaklı “Armenian Copper Programme”, ABD’nin “Global Gold” ile Hindistan’ın “Vedanta Resources” şirketlerinin isimlerini verdi.

Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistlerin, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protesto eylemi 37 gündür devam ediyor. (AA)

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