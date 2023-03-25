Azerbaycan ordusundan Karabağ’da önlem

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlerin bazı toprak yolları kullanarak insan gücü ve silah taşımasının engellenmesi amacıyla önlemler alındığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlığın açıklamasında, Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan’dan insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat nakliyesinin yoğunlaştığı, bu taşımaların özellikle gece ve sisli hava koşullarından yararlanılarak yapıldığı bildirildi.

YENİ YOLLAR İNŞA ETTİLER

Açıklamada, yasa dışı Ermeni silahlı grupların, bazı dağlık ve kırsal arazilerdeki eski patikaları genişlettiği, çeşitli güzergahlarda yeni yollar inşa ettiği belirtildi.

Hankendi-Halfeli-Turşsu ve bu güzergahın kuzeyinden geçen Hankendi-Kosalar-Mirzeler-Turşsu yollarında Ermenilerin yaptığı inşaat ve iyileştirme çalışmalarının Azerbaycan ordusunun teknik gözetleme araçlarıyla kaydedildiği belirtilen açıklamada, bu yolların yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca mevzilerini güvence altına almak ve ikmal yapmak için kullanıldığına işaret edildi.

ASKER ÖNLEM ALDI

Açıklamada, Azerbaycan tarafından bu konuda yapılan çok sayıda talep ve müzakerelere rağmen silah ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtilerek, bu durum üzerine Laçın yolunun kuzeyindeki toprak yolların yasa dışı faaliyetler için kullanılması ve Ermenistan’dan silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun lokal önlemler aldığı kaydedildi.

AZERBAYCAN BİRLİKLERİNCE ÖNLENDİ

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli ilinin Yukarı Veyselli köyü yönünde Ermeni güçlerin mevzi için yaptığı kazı çalışmasının Azerbaycan birliklerince önlendiği bildirildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise Azerbaycan ordusunun Karabağ’da, Rus unsurların kontrolündeki arazilerde yer alan bazı toprak yollarda kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da krizin tırmanmasını önlemek için çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan topraklarında Ermeni güçlerce yasa dışı faaliyetler ve provokasyonlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için Laçın yolunun son noktasında, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında kontrol noktasının kurulmasının gerektiği vurgulandı. (AA)

İlginizi Çekebilir Kazakistan petrolünün Azerbaycan üzerinden sevkiyatına başlandı

İlginizi Çekebilir Azerbaycan ile İran arasında ipler gerildi: Düşmanca bir tavır