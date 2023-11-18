Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış umudu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la olası barış anlaşması konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaşma sağladıklarını söyledi.
Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Paşinyan, temel hususlar konusundaki uzlaşmaya rağmen iki ülkenin hâlâ farklı bir diplomatik dil kullandığını ifade etti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğunda barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını kaydeden Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan’la esir takası konusunda da uzlaşmaya vardıklarını belirtti.
Azerbaycan’ın eylülde Dağlık Karabağ’a düzenlediği operasyonun ardından ayrılıkçı Ermeni güçler bölgeden çekilmişti.