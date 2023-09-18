Bakımevinde uyuşturucu krizi: Bir bebek öldü, 3 bebek hastanede

Bir bakımevinde korkunç bir olay meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York kentinde bir yaşındaki Nicholas Feliz Dominici isimli bebek, bakımevinde fentanil maddesine maruz kalarak hayatını kaybetti. Aynı maddeye maruz kalan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında bakımevini işleten Grei Mendez ve bakımevinin bir odasını kiralayan Carlisto Acevedo Brito gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara “cinayet” suçlaması yöneltilirken, Mendez, kefaletle serbest bırakıldı. Brito ise henüz mahkemeye çıkarılmadı.

Bronx Bölgesi Savcı Yardımcısı Karl Miller, Brito’nun odasının bulunduğu koridordaki bir duvarda 1 kilogram fentanil ele geçirildiğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ABD’de her gün 150’den fazla kişi, daha çok hap formunda kullanılan fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor. Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.

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