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Bakımevinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın güneyindeki bir bakımevinde çıkan yangın bölgede panik ve korku yarattı.

Sozcu.com.tr
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Bakımevinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Almanya’nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2’si ağır yaralıların bulunduğu belirtildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi.
Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. (AA)

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