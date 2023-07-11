BBC’deki pedofili skandalı: Milletvekilleri kimliğini açıklamak istiyor

İngiliz devlet televizyonu BBC'de ekrana çıkan bir sunucunun çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu ve “para karşılığı” cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Skandala dahil olan milletvekillerinin, ismi açıklamak istedikleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz medyasında yer alan haberlerde, dünyanın önde gelen kamu kuruluşlarından olan BBC'de ekran yüzü olan bir adamın, olay sırasında 17 yaşında olan genç bir çocuğa, “uygunsuz cinsel davranışları” olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Ancak söz konusu olayın merkezinde yer alan genç, adı açıklanmayan erkek sunucuyla uygunsuz veya yasa dışı hiçbir şey yaşanmadığını ve avukatlarının BBC’ye yazdığı bir mektupla iddiaların “saçma” olduğunu söyledi.

Bununla birlikte gencin annesi de, BBC’nin isimsiz sunucusunu, şu anda 20 yaşında olan gence müstehcen görüntüler karşılığında 35.000 pound’dan fazla ödeme yapmakla suçluyor.

Alıcı olduğu iddia edilen kişinin annesi, çocuğunun parayı kokain bağımlılığını finanse etmek için kullandığını iddia ediyor ve sunucuyu “çocuğunun hayatını mahvetmekle” suçluyor.

Çocuklarına üst düzey BBC yıldızı tarafından müstehcen fotoğraflar için poz vermesi için para ödendiğini söyleyen ebeveynler, iddialarını destekleyecek banka hesap özetleri ve ekran görüntüleri olduğunu söylüyor.

Onları destekleyen milletvekilleri de, adı henüz kamuya açıklanmayan yayıncının adını verebileceklerini önerdiler.

BBC, soruşturma sürerken yıldızı askıya aldı ve yayından kaldırdı, ancak şu ana kadar herhangi bir isim vermeyi de reddetti.

Daily Telegraph, BBC yıldızının itibarını korumak ve işini geri almak için Kraliyet Ailesi tarafından da tercih edilen Harbottle & Lewis’te uzman gizlilik ve medya avukatları tuttuğunu bildirdi.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

İsmi açıklanmayan kadın, bir gün oğlunun telefonunu karıştırdığında BBC çalışanını yarı çıplak vaziyette gördüğünü ve çocuğunun “performans” yapmasını beklediğini söyledi. Öfkeli anne, adamın uygunsuz fotoğraflar için de 35 bin pound ödediğini dile getirdi. Olayla ilgili polis soruşturmasının başlanması beklenirken, adamın bu yaptıklarının cezasının 14 yıl hapis cezası olduğu da aktarıldı.

İsmini açıklamayan kadın, “Herkesin tanıdığı bir isim oğlumla videolu görüşme yaparken yakaladım. İç çamaşırıylaydı ve çocuğumdan ona performans sergilemesini bekliyordu” dedi. Kadın, o dönemlerde çocuğunun 17 yaşında olduğunu da belirtti. Tepkilerin gelmesi üzerine yılda İngiliz pounduna göre 6 haneli maaş aldığı öğrenilen adamı herkesin tanıdığı ve soruşturma devam ederken görevden alındığı belirtildi.

Polis sorgusuna girmesi beklenen adamın kimliği açıklanmazken BBC'de görev alan birçok yorumcu ve spiker de sosyal medyadan açıklama yaparak kendilerini aklamaya girişti. Rylan Clark, Jeremy Vine ve Gary Lineker gibi spikerler ve sunucular bu olayla bir ilgileri olmadığını söyledi.

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