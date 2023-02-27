Belçika Sağlık Bakanı’ndan Hatay açıklaması

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Hatay'da kurdukları hastanenin çalışmalarını değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da kurdukları sahra hastanesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanede iki haftada 1500’den fazla kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Vandenbroucke, ülkesinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Vandenbroucke, “Kurduğumuz sahra hastanesinin faaliyetlerinden çok memnunuz. Personelimiz, iki haftada 1500’den fazla hastayı tedavi etti. Bu yüzden orada olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Belçika’nın ilk kez bir doğal afetten sonra başka bir ülkede bu tür bir misyon üstlendiğini belirten Vandenbroucke, “Açıkçası, kolay bir çalışma değildi. Bunu daha önce hiç yapmadık ve bu yüzden biraz öğrenme süreciydi” diye konuştu. Vandenbroucke, Türkiye’deki sağlık sistemi yetkilileriyle yakın temas halinde olmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, “Her şey yolunda gitti. Yerel yetkililerle iş birliği çok iyi düzeyde” dedi.

Belçika Sağlık Bakanı, dün ilk rotasyon için ülkeye dönen 76 kişilik ekibin ardından ikinci vardiyanın başladığını ve sahra hastanesinin ne kadar süre faal olacağının henüz bilinmediğini belirtti. (AA)

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